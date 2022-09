Attilio Romita: età, altezza peso e curiosità. Volto storico volto del Tg1 e del Tg2, grazie alla sua lunga carriera ha fatto la storia del giornalismo televisivo dagli anni ’90 in poi. Dopo aver preso la laura in Giurisprudenza è entrato nel mondo del giornalismo televisivo nel 1995.

In quell’anno aveva sostituito Adele Ammendola al Tg2. Poi Attilio Romita è passato al Tg1 subentrando a Lilli Gruber, all’epoca candidata al parlamento europeo. La sua carreira nel giornalismo inizia nella radio privata di Bari Radiouno e poi in televisione a Telebari. Dopo l’esperienza nelle reti regionali, si è specializzato nel giornalismo sportivo e diventa giornalista professionista dopo il praticantato. Il suo esordio alla conduzione del Tg2 risale al 1995.

Leggi anche: Lilli Gruber: età, altezza, peso e marito. Tutto sulla giornalista





Attilio Romita: età, altezza, peso, ex moglie, fidanzata, figlia, lavoro

Al telegiornale della seconda rete della Rai ha lavorato nella redazione di politica interna. Nel 2003 è passato alla conduzione del Tg1 e ancora alla guida della redazione del TgR Puglia. Nel 2013 Attilio Romita è entrato a far parte del cast nello stesso anno fa parte del cast di Altrimenti ci arrabbiamo di Milly Carlucci, insieme ad Amadeus, Maria Grazia Cucinotta e Gabriele Rossi. Dopo l’esperienza nei telegiornali della Rai è andato in pensione.

Negli ultimi anni di carriera Attilio Romita ha collaborato con l’emittente televisiva pugliese TeleNorba. Il giornalista ha anche partecipato a diversi programmi televisivi come “Quelli che il calcio”, “La grande notte”, “I raccomandati”, “Verdetto finale”. Nel 2022 è entrato a far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il giornalista è stato fidanzato per otto anni con una interprete della lingua dei segni conosciuti al Tg2. Popola fine della relazione si è sposato con Angela, dalla quale ha avuto la figlia Alessia. Dopo il divorzio, Attilio Romita è tornato a Bari per lavorare al Tg3 Puglia. Qui ha incontrato l’imprenditrice Mimma Fusco, oggi sua compagna. Attilio Romita: età, altezza peso. È nato a Bari il 1 agosto 1953. La sua altezza e il suo peso non sono disponibili ma sicuramente si scopriranno durane la sua partecipazione al GF Vip 7.