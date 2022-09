“Oddio, ma cosa fa?”. ‘Follia’ di Attilio Romita al GF Vip: il video

Attilio Romita si spoglia al GF Vip 7. Lo storico mezzobusto del Tg1, figura colta e autorevole è stato protagonista di un siparietto che ha fatto il giro del web. Il giornalista è entrato nella casa più spiata d’Italia il 19 settembre e fin da subito ha fatto parlare di sé.

A neanche due giorni dall’inizio della sua avventura nella nuova edizione del Grande Fratello Vip il giornalista è stato censurato per aver criticato la regina Elisabetta, scomparsa giovedì 8 settembre nel castello di Balmoral. “Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca”.

“Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?”, aveva commentato Attilio Romita al GF Vip 7. “Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di orge…?”, ha domandato il giornalista prima che la regia stacchasse l’audio e le immagini.

Condivisibili o meno, le parole del giornalista Attilio Romita hanno destato grande scalpore e in queste ore, per un motivo diverso, lo storico mezzo busto del TG1 è tornato a far parlare di sé per il suo spogliarello. Attilio Romita si è spogliato davanti agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

AIUTO RAGA È PARTITO ATTILIO VOLO ALTISSIMO #GFVIP pic.twitter.com/vDlam2QRA7 — trashtvstellare (@tvstellare) September 21, 2022

Dopo aver raccontato dei suoi amori e del suo passato da “sciupafemmine”, Attilio Romita si è spogliato. Uno spogliarello “sexy” tra le risate e gli applausi degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e la colonna sonora Sex Bomb, il celebre brano di Tom Jones. Il video dello spogliarello è stato ricondiviso sui social e commentato ironicamente dai telespettatori del Grande Fratello Vip 7.