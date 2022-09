Attilio Romita contro Giucas Casella. Volano parole grosse al GF Vip 7 tra il concorrente e l’ex partecipante. Ma cosa è successo e perché è avvenuto questo dissing così pesante? Le prima ad asfaltare il vecchio cast sono state Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Le due hanno sparato a zero su Alex Belli e Soleil Sorge. Poco dopo è stata la volta di Attilio Romita. Lo storico volto del TG 1 ha duramente criticato Giucas Casella. Romita, parlando con Sara Manfuso, ha dato del ‘vecchio bavoso’ per una doccia che Giucas ha fatto con Delia Duran e Lulù Selassié.

Ha detto: “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”.

Attilio Romita contro Giucas Casella: cosa è successo

Tra l’altro Romita non se l’è presa solo Giucas, nei giorni scorsi il giornalista si è scagliato anche contro personaggi ben più… noti. Mentre i nuovi vipponi parlavano della scomparsa della Regina Elisabetta, il giornalista ha fatto una riflessione sulla famiglia reale. “Non ce la faccio a provare questo amore per i reali”.

E ancora: “Però io proprio non vi capisco. Come fate ad essere innamorati di questa regina che poi è stata una delle più grandi nemiche di Lady Diana?! Avete tutta questa stima e rispetto per la famiglia reale, quando al suo interno ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di ore e poi…”. Parole condivise da molti certo, ma che di fatto vengono dette durante le celebrazioni della morte della sovrana inglese.

Attilio Romita in due giorni si è messo contro:



– la Rai

– la famiglia reale inglese

– Giucas Casella



DUE. GIORNI.pic.twitter.com/tP7gfe0jgw — Paola. (@Iperborea_) September 21, 2022

A quel punto, viste le parole utilizzate dal volto noto della Rai, la regia ha deciso di procedere con la censura. In molti sui social si chiedono come sia proseguito il discorso di Romita. Per il momento, non è dato saperlo. Patrizia Rossetti, che ha già annunciato che a breve lascerà la Casa più spiata d’italia, è subito intervenuta per bloccare Attilio.

