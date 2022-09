Episodio pazzesco al GF Vip 7, nel corso della diretta in onda su Mediaset Extra. La regia ha mandato in onda un audio choc e ancora ora il pubblico si sta chiedendo cosa sia successo. Una frase gravissima è stata udita dai telespettatori, che proprio in quel momento si trovavano davanti al piccolo schermo a seguire le dinamiche dei concorrenti, che hanno iniziato l’avventura televisiva lunedì 19 settembre. Chissà se gli autori forniranno spiegazioni nelle prossime ore, visto che è accaduto qualcosa di molto insolito.

A breve vi racconteremo quello che è capitato al GF Vip 7 e in particolare ciò che la regia ha fatto, con un audio choc destinato a far discutere. Intanto, Pamela Prati ha fatto un appello agli autori: “Quest’anno temo solo che possano entrare persone un po’ fastidiose, diciamo cosi. Cioè, credo proprio entri una persona in particolare che penso sia più facile possa entrare qui dentro. Diciamo che credo sia anche più adatta a fare questa cosa qui. Ma non lo so, non ho voglia di litigare e urlare. Voglio solo divertirmi. Spero mi sentano”.

GF Vip 7, la regia manda un audio choc: “Io ti ammazzo”

Durante la messa in onda della diretta h24 del GF Vip 7, ecco spuntare da parte della regia un audio choc mentre il pubblico era intento ad ascoltare una conversazione tra Sara Manfuso e Patrizia Rossetti. Le due concorrenti ovviamente sono state ignare di tutto, visto che sicuramente non avranno ascoltato nulla. Ma chi si trovava a casa ed era in quel momento su Mediaset Extra non ha potuto non udire quelle parole: “Io ti ammazzo”. E la gente sta provando a ricercare la verità dei fatti.

Si è trattato sicuramente di una problematica, che gli autori hanno risolto successivamente, ma l’origine della stessa è davvero un mistero. Gli utenti, che hanno pubblicato il video incriminato sul web, hanno commentato come scritto dal sito Il Sussidiario: “Mi sento male, che sta succedendo?”, “Ma in che senso questo video non è un edit…”, “Fa ridere perché tra due settimane saranno parole che si diranno veramente”. Non resta che attendere l’eventuale comunicazione ufficiale del GF Vip 7.

Raga ma non è un edit mi sto sentendo male, è proprio la regia che è impazzita#GFvippic.twitter.com/UqfIUJAOfx — Paola. (@Iperborea_) September 20, 2022

Intanto, sappiamo che la vippona Nikita Pelizon non ha detto di essere fidanzata. Anzi, ha dichiarato di essere tutt’ora single durante la clip di presentazione. Ma ora proprio Matteo Diamante ha detto la sua e di fatto insinuato che abbia mentito sul suo stato sentimentale per entrare nel reality di Canale 5. E c’è chi la accusa di aver mentito alla produzione.