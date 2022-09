Bestemmia al GF Vip 7. Dopo appena 24 ore trascorse nella casa più spiata d’Italia, questa mattina i vipponi sono stati svegliati in maniera a dir poco insolita. Il 19 settembre è andata in onda la prima puntata di questa nuova edizione del reality show di Canale 5.

Alla conduzione Alfonso Signorini. Insieme a lui, come opinioniste, un ritorno e una new entry: Sonia Bruganelli, al suo secondo anno in studio e accanto a lei la cantante Orietta Berti, che per sua stessa ammissione ha detto di aver accettato per il consistente cachet offerto. Alfonso Signorini ha voluto mantenere segreto il cast fino alla diretta del programma ma, appena due giorni prima Davide Maggio ha spoilerato la lista dei nuovi vipponi. Niente effetto sorpresa, come aveva previsto Alfonso Signorini prima del via della settima edizione del reality show che lo scorso anno ha visto trionfare Jessica Selassié.

Bestemmia al GF Vip 7: la telefonata dalla regia si sente in Casa

Tra i concorrenti noti Pamela Prati, Giovanni Ciacci (deve ancora entrare), Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta e il giornalista Attilio Romiti. Anche quest’anno Alfonso Signorini ha puntato su nomi noti del mondo del web come Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini o il titktoker George Ciupilan. Entrati in casa, dopo la prima cena i vipponi si sono ritirati nelle stanze e il primo risveglio è stato a dir poco choc.

Come sempre, anche quest’anno i concorrenti vengono svegliati dagli operatori che lavorano dietro le quinte. Luci accese, musica o messaggi in filodiffusione sono solitamente i modi utilizzati dal GF Vip per svegliare i concorrenti, ma quest’anno come prima sveglia è risuonata una bestemmia al GF Vip 7.

Nel video pubblicato su Twitter, si sente un telefono della regia squilla e il ragazzo che controlla i vipponi prima di rispondere sembra pronunciare una bestemmia. L’audio continua: “Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando e poi mi chiami. Aspetta un attimo“. A questo punto uno dei concorrenti si rivolge alla regia: “Hai il microfono aperto! Le bestemmi ci hanno svegliato. Era una bestemmia?“.

Anche lo scorso anno era capitato un episodio simile, non una bestemmia al GF Vip, ma un vero e proprio insulto ai concorrenti della casa: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”, si era sentito dire dalla voce fuori campo di qualcuno in regia che si era lasciato sfuggire il pesante commento registrato dal microfono involontariamente rimasto acceso.