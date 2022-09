Luca Salatino tronca sul nascere con Elenoire Ferruzzi. Il giovane, da cui ci si aspetta molto in questo GF Vip 7, è venuto a scoprire, probabilmente in diretta, durante uno di quei filmati ironici che fanno vedere ai concorrenti, che Elenoire si stava davvero invaghendo di lui. Insomma, scherzi a parte, il ragazzo non ci è rimasto proprio benissimo. Le cose però si sono un po’ infuocate, intorno alle 3:30 del mattino. Ad un tratto, Luca Salatino ha sbottato contro Elenoire Ferruzzi che lo ha accusato di “avergliela fatta credere“.

Ricordiamo che le persone sono in quella casa da soli tre giorni e incredibilmente ci sono già dinamiche di questo genere. Si può parlare di “invaghimento” dopo appena tre giorni? Sembra una follia ma è tutto vero. In effetti, nel corso dei primi tre giorni, i due si sono molto avvicinati e lui l’ha più volte cercata per una coccola o per scherzare. Una nascita di quella che sarebbe potuta essere una bella amicizia, ma che lei ha palesemente frainteso.

Luca Salatino tronca sul nascere con Elenoire Ferruzzi

Eh sì, perché per Luca, Elonoire non può essere di più. Il ragazzo allora si è sfogato: “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello” – le parole di Luca in uno sfogo con gli altri gieffini – “Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!“.

Poco dopo, quando l’ex tronista ha cercato Elenoire per un confronto, la Ferruzzi ha mantenuto la sua posizione ed ha deciso di chiudere l’amicizia. “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco?Bene, ok!“.

C’è da dire che in tanti in questi 3 giorni hanno fatto gruppo con Luca, un ragazzo che si è fatto volere bene sin dai primi momenti all’interno della casa. Ora però questa situazione con Elenoire rischia di minare gli equilibri tra chi è con lui e chi con la Ferruzzi. Cosa succederà adesso? Riusciranno i due a chiarirsi e ad andare avanti senza troppi drammi?

