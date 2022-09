Luca Salatino al GF Vip 7. Una confessione inaspettata quella dell’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, da lunedì 19 settembre concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. In questi primi giorni di permanenza il giovane romano è già diventato punto di riferimento di molti vipponi ed è già stato protagonista di una prima lite.

In una chiacchierata con Elenoire Ferruzzi, con la quale ha già intrecciato un bel rapporto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di un periodo molto brutto della sua vita, lasciandosi andare a una confessione a dir poco choc.

Luca Salatino al GF Vip 7: “Mi volevo suicidare!”

Luca Salatinoè entrato al GF Vip 7 mostrano il suo carattere più noto, quello che tutti hanno conosciuto a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Ilaria Giusti, poi come tronista – richiesto a gran voce dal pubblico a casa e dagli opinionisti – dove dopo un lungo percorso e tante ragazze arrivate per corteggiarlo, ha conosciuto la sua attuale fidanzata, la bellissima Allam Ceruti.

Al GF Vip 7 Luca Salatino ha mostrato anche un altro aspetto del suo carattere che nessuno, fino a questo momento, aveva avuto occasione di conoscerlo. Il giovane romano ha sofferto di depressione, vivendo un periodo buio a causa di una operazione alla schiena che gli ha impedito di camminare per nove mesi e per questo motivo ha confessato di aver avuto il pensiero di togliersi la vita.

luca parla ad elenoire dell’ansia e di quando si voleva suicidare #gfvip pic.twitter.com/W42BLCIKk9 — giuseppe (@cmqgiu) September 22, 2022

“Per esempio l’ansia… no? Cercare di respingerla, di abbatterla è sbagliatissimo perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla. Devi accettarla perché è uno stato d’animo, come la felicità, il nervosismo, la tristezza. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top, però è tosta”, ha detto Luca Salatino al GF Vip 7. Parole che alla luce della morte di Manuel Vallicella, ex volto di UeD morto suicida solo 24 ore fa, non sono passate inosservate.