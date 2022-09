Luca Salatino è uno dei concorrenti del GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nella serata di lunedì 19 settembre. È fidanzato da quattro mesi con Soraia Ceruti che ha conosciuto durante il dating show di Maria De Filippi. I due hanno iniziato una convivenza che sembra andare a gonfie vele. E lui le ha promesso assoluta fedeltà. Poco prima che l’ex tronista entrasse in Casa, Soraia Ceruti gli ha dedicato un post sui social.

“Che dirti… Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il Luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai – ha scritto l’ex corteggiatrice -. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me. VOLA IN ALTO. No giuro che non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile Amish. Noi siamo tutti con te la tua grande famiglia Salatino, Ceruti e il piccolo Enes. I tuoi amici, “Anacletina” e tutte le persone che ti hanno supportato in questi ultimi giorni ti vogliono tanto bene. E io ti amo da morire, ci siamo promessi delle cose e tutto si realizzerà”.





GF Vip 7 Luca Salatino in lacrime per la fidanzata Soraia

Nella mattinata di martedì 20 settembre il risveglio di Luca Salatino è stato pieno di nostalgia. Infatti lo chef romano si è allontanato dal resto del gruppo e se ne è andato in giardino. Nella sua testa solo il pensiero per la fidanzata che lo guarda da casa. L’ex tronista si confida con Antonino Spinalbese e gli racconta della nostalgia per Soraia, del loro rapporto ormai più che stretto nonostante le iniziali distanze. “Questa cosa è bella perché vuol dire che sono innamorato. L’ho aspettata tanto”, spiega nel tentativo di trovare un senso alle sue lacrime.

“Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un’esperienza per noi, ci legherà ancora di più”, si convince. Secondo Spinalbese la sua nostalgia è qualcosa di molto romantico, che è giusto assapori a fondo. Anche Soraia Ceruti si è sintonizzata sui social del GF Vip per seguire il risveglio di Luca Salatino. L’ex corteggiatrice ha condiviso un video Twitter nel quale Salatino canta nostalgico una canzone d’amore, commentando con le emoticon delle risate, per alleggerire i toni del “dramma” della sua dolce metà.

Nel frattempo al GF Vip 7 è già tempo di rivelazioni e Alberto De Pisis ha confidato di avere un interesse per il concorrente Luca Salatino: “Se mi piace Luca? Sì, è l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, molto maschio verace. Ma poi è molto bonaccione! Lo sai che io non ci ho ancora parlato perché mi mette in soggezione? Lo sai che io sono timidino. Mi mette in soggezione”.

