Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese. L’influencer ha già messo gli occhi addosso all’ex fidanzato di Belen Rodriguez ribattezzandolo ”il mio bimbo” e sui social è già partita la cosiddetta ship. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip che già viene annunciata come la vincitrice annunciata del reality show ha fatto il suo ingresso nella casa scatenando subito tantissimi commenti in studio ma anche sui social media.

La trans, unghie lunghissime, ciglia finte, abito fucsia e una vera passione per la chirurgia estetica è una delle icone gay più apprezzate e note e con la sua personalità forte e i video social che le hanno dato notorietà. Ovviamente ha attirato i riflettori tutti su di sé e destato tantissima curiosità da parte del pubblico.





Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese dormono vicini al GF Vip 7

“La chirurgia estetica? Che meraviglia. Il mio sogno da piccola? Era essere una diva”, ha detto Elenoire Ferruzzi, icona lgbtq+ che nella casa ha anche rivelato di aver avuto solo “amori impossibili” e tantissime storie con personaggi noti del mondo dello spettacolo di cui, però, almeno per il momento, non ha rivelato l’identità. “Sono una pazza scatenata, creerò un delirio”, aveva annunciato nel video di presentazione.

Entrata nella casa del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi ha puntato Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, e padre di Luna Marì, ha inaugurato la casa insieme all’ex volto di Non è la Rai Cristina Quaranta e fin dalle prime parole ha lanciato una frecciatina alla showgirl argentina. “Abbiamo avuto una storia di due anni e mezzo”, ha affermato Antonino. “Io non c’entravo nulla nella sua vita e neanche lei nella mia”. Insomma, è sembrato in qualche modo prendere le distanze da lei.

A pensare a lui, però, ci ha pensato Elenoire Ferruzzi, che fin dai primi momenti nella casa ha mostrato un grande interesse per il 27enne, tanto da obbligarlo a dormire insieme a lei. Alla domanda ”con chi dormirai?” di Alfonso Signorini, Elenoire ha risposto ”Con il mio bimbo. Lui non ha potere decisionale. Deve essere d’accordo”, ha detto. A fine serata Antonino Spinalbese è stato costretto a dormire nel letto accanto alla Ferruzzi che poi ha ironizzato: “Avrei preferito dormissi con me, non accanto a me”.

“Parla di lei”. GF Vip 7, scoperta choc nell’armadio. Un biglietto misterioso: cosa c’è scritto