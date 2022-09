GF Vip 7, la nuova edizione si apre con una sorpresa: in uno degli armadi della casa i concorrenti hanno trovato un biglietto che ha scatenato la rete. La prima puntata di ieri non ha lasciato soddisfatti pienamente. Lo dicono gli ascolti con lo show targato Alfonso Signorini battuto dalla replica di Lolita Lo Bosco su Rai 1. Di sicuro però ci sarà da divertirsi, i vip entrati nella casa infatti non deluderanno il pubblico. Per alcuni è già stato tempo di gaffe, per altri di litigi e scambi di persona come nel caso del tronista di Uomini e Donne Luca Salatino.



Sara Mancuso, 38enne showgirl e opinionista non ha riconosciuto lo chef di cui si è tanto parlato negli indizi rilasciati da Alfonso Signorini nelle scorse settimane. In cucina, infatti, lo ha scambiato Salatino per il cuoco, un membro dello staff perché vestito con camicia bianca e papillon e dietro ai fornelli.“Ma tu non sei un concorrente però…”, ha detto Sara. E Ginevra Lamborghini, scherzando: “No, è il nostro chef“. Per un attimo l’altra ci crede ed esclama “ah ok“, per poi fare una faccia sorpresa capendo la gaffe: “Oddio, scusa!”, ha detto a Luca Salatino resasi conto della gaffe.





GF Vip 7, sorpresa in Casa: in un armadio spunta un biglietto



E non solo. A far parlare è anche Patrizia Rossetti che ha voluto avvertire i suoi compagni di avventura mettendoli al corrente su un problema. “Vi devo dire una cosa ragazzi. Io soffro di colite. – ha detto la concorrente del GF Vip 7 – Se disgraziatamente mi prende la colite che mi può prendere se mangio verdure ecc, io conto fino a quindici secondi e poi devo schizzare in bagno. Io se trovo il bagno occupato l’ho già detto ad Alfonso, la faccio da qualche parte. È un casino”. (Leggi anche “Ho vinto, ho vinto, ho vinto!!!!”. Storia surreale nel viterbese: compra un biglietto da 10 euro e subito impazzisce di gioia: “2 milioni”. Poi lo choc immediato (e comprensibile) e dì lì l’assurda reazione della signora. Cosa è successo)



Quindi Ginevra Lamborghini che ha raccontato aneddoti sulla sorella. “Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui. Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando”.



Tornando al biglietto misterioso trovato nell’armadio del GF Vip 7, sopra c’era scritto un semplice nome: “Manila”. Manila Nazzaro concorrente della scorsa edizione. Quel biglietto quindi è rimasto chiuso da marzo. Abbastanza per scatenare l’ironia della rete: “Manila è rimasta chiusa fino ad oggi nella casa”, scrive un’utente. “Ma la pulizia no?”, scrive un altro su twitter.

“La cac** addosso”. GF Vip 7, imbarazzo in casa. Patrizia Rossetti avvisa Elenoire e Antonino