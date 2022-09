Al GF Vip 7 è già tempo di attrazioni. Alberto De Pisis ha infatti confessato nelle scorse ore di avere un certo interesse nei confronti di un concorrente. Ha avuto un dialogo con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi e qui si è soffermato su diversi ragazzi, ma si è soffermato in particolare su uno di loro che lo ha già colpito particolarmente. A proposito di De Pisis, il conduttore Alfonso Signorini lo ha ritenuto molto simile a Tommaso Zorzi e staremo a vedere se riuscirà ad entrare nel cuore di tutti come lui.

Dopo poche ore dall’inizio del GF Vip 7, Alberto De Pisis ha rivelato di avere un interesse per un concorrente che è entrato insieme a lui. In totale sono stati 15 i vipponi che hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Intanto, pare che Pamela Prati sia già in crisi. Il sito Novella 2000 che ha citato alcuni utenti del social network Twitter ha scritto che Pamela Prati avrebbe già confessato di avere dei problemi, a causa della sua claustrofobia. Inoltre, non ha gradito il fatto che ci siano troppi vipponi al GF Vip 7 e avrebbe quindi preferito un numero più limitato.





GF Vip 7, Alberto De Pisis ha un interesse per il concorrente Luca Salatino

Al GF Vip 7 è già tempo di rivelazioni e Alberto De Pisis ha confidato di avere un interesse per il concorrente Luca Salatino: “Se mi piace Luca? Sì, è l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, molto maschio verace. Ma poi è molto bonaccione! Lo sai che io non ci ho ancora parlato perché mi mette in soggezione? Lo sai che io sono timidino. Mi mette in soggezione”. E poi si è soffermato anche sugli altri vipponi, ma non sono mancate alcune polemiche da parte di diversi utenti del social Twitter.

Successivamente Alberto De Pisis ha aggiunto: “George è troppo giovane, ha vent’anni. Il più bello è Luca, poi c’è Amaurys e infine Antonino. Gli altri non so chi siano. Però sì, anche Amaurys ha il suo fascino”. Ma questa sua infatuazione per Luca Salatino ha indispettito alcuni telespettatori, che temono che lui voglia imitare Zorzi, che ebbe una cotta per un uomo eterosessuale, ovvero Francesco Oppini, in un’altra edizione del GF Vip. In particolare, due utenti hanno condannato questo suo modo di agire.

Guarda caso Alberto prova attrazione per Luca, etero, fidanzato.

Vi ricorda qualcosa?



NESSUNO PUÒ ESSERE TOMMY ZORZI ❤️#Gfvip — Swan 🦢✨ (@soytupesadilla_) September 20, 2022

Queste alcune delle reazioni social: “Guarda caso Alberto prova attrazione per Luca: etero, fidanzato. Vi ricorda qualcosa? Nessuno può essere Tommy Zorzi”, “Alberto si confida con Elenoire e Sara e ammette di avere già un’attrazione nei confronti di Luca, ma lui è etero e fidanzato! Mi ricorda proprio qualcuno…”.

“Parla di lei”. GF Vip 7, scoperta choc nell’armadio. Un biglietto misterioso: cosa c’è scritto