Sara Manfuso chi è: età, altezza, peso e le altre curiosità. Dopo il liceo si è laureata in Storia e Filosofia e nel frattempo ha lavorato come modella. Ma la sua vera passione è sempre un’altra: la politica e temi sociali. Proprio questa sua passione l’ha portata in televisione come ospite dei salotti televisivi.

Da Dritto e Rovescio, passando per Zona Bianca e I Lunatici, fino ad Agorà, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, Sara Manfuso è stata spesso ospite di questi programmi per parlare di attualità, politica e cronaca. Non solo televisione, l’opinionista scrive anche per i quotidiani Il Giornale e La Notizia, ed è Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.





Sara Manfuso: età, altezza, peso, marito famoso, il dramma della violenza sessuale

In un’intervista rilasciata a I Lunatici, Sara Manfuso aveva raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale e per questo motivo da diversi anni è presidente dell’Associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di abusi. “Il tema della violenza sulle donne lo sento mio, l’ho vissuto sulla mia pelle. Avevo diciassette anni, so che cosa voglia dire”, aveva spiegato la presidente dell’associazione #Iocosì.

“Andavo al liceo, tornavo a casa da scuola e sotto casa trovai una persona. Nell’androne delle scale mi ha praticato violenza sessuale in maniera brutale. Faccio fatica ancora oggi a parlarne. Accadde in pieno giorno. – aveva raccontato Sara Manfuso – Urlai, nell’androne del palazzo, ma non uscì nessuno. Nessuno venne a darmi aiuto. Una volta arrivata a casa, chiamai mia madre e mio padre, gli raccontai tutto e andammo a fare denuncia. Ma lui non è stato mai preso. Ho vissuto per molto tempo con grande paura, con ansia, difficoltà”.

Ex fidanzata del deputato democratico Alfredo D’Attorre, poi confluito nell’MDP di Bersani, Sara Manfuso è sposata con il deputato del Partito Democratico Andrea Romano. Nel 2022, insieme al virologo Matteo Bassetti, è stata vittima di insulti sul web da parte dei no vax. Nello stesso anno è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 insieme ad altri 23 concorrenti.

Sara Manfuso è una consulente della gestione delle convenzioni nel mondo sanitario presso lo Studio Diagnostico Pantheon di Roma. È nata a Cassino, in provincia di Frosinone, nel 1987, la sua altezza e il suo peso non si conoscono.

