Puntata intensa anche quella di giovedì 6 ottobre, ma come spesso accade anche “il dopo” riserva grosse sorprese e una riguarda Patrizia Rossetti. Chiuso il collegamento con Alfonso Signorini, che come abbiamo raccontato sotto ha cacciato dallo studio Sara Manfuso, la regina delle televendite ha fatto una scoperta che l’ha mandata su tutte le furie.

Patrizia Rossetti ha saputo che il GF Vip ha deciso di concedere una camera singola con bagno privato a Pamela Prati, che avrebbe avuto un mancamento. Apriti cielo: chi era collegato su Mediaset Extra ha sentito delle urla, ma in quel momento la regia stava inquadrando un’altra stanza. Ma poco dopo si è capito meglio.

Leggi anche: “Adesso tu esci!”. GF Vip, Alfonso Signorini caccia la concorrente: situazione infuocata in studio





Patrizia Rossetti furiosa, sbotta contro GF Vip e Signorini

Patrizia Rossetti si è poi sfogata con Wilma Goich, Carolina Marconi e Cristina Quaranta e raccontato loro di aver litigato con Pamela Prati, ma di fatto anche con la produzione e il conduttore: “Che ca**o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai co… e me ne sbatto”.

“Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in cu… […] – ha continuato Patrizia Rossetti fuori di sé, come riporta il sito Biccy – Ogni notte fa queste scene di m… Perché io l’ho considerata qui carina ed educata, ma io la conosco da tanti anni. La conosco Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero i co.… Allora io a 63 anni anche io fingo malori e fingo di svenire per avere la camera singola per conto mio”.

Pamela sviene e il Grande Fratello gli dà una stanza privata mentre Patrizia sono 3 giorni che dorme sul divano e non dice nulla #GFvip #gfivip #gfivip7 #GFVIPParty — Andrea 💙 (@andrea9737268) October 7, 2022

Scenata di Patrizia contro Pamela alle 4:13

🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿#gfvip — Sofia (@SweetSofia113) October 7, 2022

“Ma queste cose non le farei mai, perché vengo al GF Vip per essere come voi. Altrimenti prendo e me ne resto a casa mia a fare queste cose. Queste cose mi stanno sul ca…. Ci siamo messi tutti in gioco e non si può fare così. Lo facessimo tutti sarebbe un disastro. Lunedì vedete come rompo ad Alfonso. A questo punto voglio anche io la camera”. Non resta che aspettare lunedì sera, allora. E se queste sono le premesse, prepariamoci.