Tensione alle stelle al GF Vip 7: Alfonso Signorini caccia dallo studio Sara Manfuso. Tutto inizia da uno sfogo della ragazza, che in passato ha subito violenze sessuali. Alcuni fan infatti avevano segnalato un imbarazzante siparietto che aveva visto protagonisti Giovanni Ciacci e la stessa Manfuso. L’uomo, dopo aver sfiorato per sbaglio il lato b della Manfuso aveva aggiunto una frase: “Simuliamo una violenza sessuale”.

Naturalmente la cosa non era piaciuta a nessuno, visto il passato della donna. Eppure all’epoca, anche se significa poco, la Manfuso l’aveva presa a ridere, scherzando con il collega dicendogli “Eh guarda Giovanni adesso urlerò dicendo che mi hai toccato il c…”. In effetti Ciacci l’ha sfiorata senza neanche volerlo, ma è stata quella frase dopo ad aver fatto imbestialire tutti.

Alfonso Signorini caccia dallo studio Sara Manfuso

La donna, che poi è uscita dalla casa del GF Vip dopo il caso Bellavia, è andata su tutte le furie con Signorini e il programma: “Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione. Tu conosci la mia storia, sai che ho subito violenze. Io ti avevo detto che entravo senza mettermi un’etichetta e senza avere agevolazioni perché ho un passato pesante.

C’è però stato un episodio pesante, con l’uomo che mi siede accanto (Ciacci, ndr) che mi ha toccato il cu…o. Mi ha detto: ‘Simuliamo una violenza’. Io ho riso perché ero in imbarazzo e provavo vergogna. Nessuno se ne è accorto, nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto ‘come stai’ e nessuno ha capito che dietro a quella risata c’era dolore, vergogna e umiliazione”.

A quel punto Signorini è sbottato: “Ti dico con franchezza che se uno mi tocca e non mi va io gli tiro un ceffone. Le conosco ed è per quello che ti dico che dovevi dargli un calcio nel sedere. Perché ti sei messa a ridere, non fa onore alla tua storia”. Poco dopo Alfonso Signorini la caccia dallo studio e le dice: “Vai pure fuori dalla casa e da questo studio, arrivederci”. Insomma una situazione a dir poco rovente!

