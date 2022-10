“Cosa è successo davvero”. GF Vip 7, caso Marco Bellavia: si mette male per i concorrenti

GF Vip 7, Marco Bellavia continua a far discutere: nuove rivelazioni arrivano dal suo manager Tony Toscano che ad Adnkronos spiega cosa sarebbe successo dentro la casa del GF Vip 7. Innanzitutto una precisazione: ”Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema. L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti”.



‘Quella casa è come una bolla – sottolinea – non è facile adattarsi sei isolato da tutto, Marco aveva solo bisogno del supporto dei suoi compagni di avventura, supporto che purtroppo non ha avuto perché molti di loro si sono scagliati inspiegabilmente contro di lui”. Toscano dice di aver apprezzato molto ”il mea culpa” che ha fatto Alfonso Signorini in diretta.

GF Vip 7, caso Marco Bellavia: nuove rivelazioni dal suo manager



”Siamo amici da anni e non l’ho mai visto con gli occhi così lucidi – afferma -. La produzione si è assunta quindi tutte le sue responsabilità. Forse doveva adottare qualche misura di prevenzione – dice – se io vedessi per strada una persona che piange e sta male tra l’indifferenza degli altri chiamerei un medico, non starei lì a guardare”.



Sull’ipotesi di un rientro di Bellavia nella casa del Gf Vip Toscano rivela: ”La cosa principale adesso è la salute di Marco, ora è a casa tranquillo e sereno, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita. Perciò non escludiamo niente”, ammette il manager di Bellavia.



Proprio ieri il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni contro i concorrenti e contro Mediaset ”dopo gli atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia”. ”Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile – racconta il suo manager – sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è più risuscito più a gestire”.

