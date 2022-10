Il caso Marco Bellavia al centro della quinta puntata del GF Vip 5. Era prevedibile e lo stesso Alfonso Signorini lo aveva anticipato durante il daytime e anche al TG5, poco prima di inaugurare la nuova diretta. In breve l’ex conduttore di Bim Bum Bam si è ritirato dal gioco per via di un grave malessere che non è stato per niente capito dagli altri.

Anzi. Invece di dimostrare “empatia e solidarietà”, per usare le parole del conduttore del GF Vip 7, molti concorrenti lo hanno evitato e bullizzato. Per questo motivo prima della puntata Signorini ha detto: “Prenderemo provvedimenti seri e irrevocabili nei confronti di alcuni concorrenti per il caso Bellavia”.

Marco Bellavia, la scena nella Casa che ha spezzato il cuore del pubblico

E così è stato: squalificata Ginevra Lamborghini e fuori Giovanni Ciacci, finito al televoto flash con Gegia, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi. Tra loro 4, che più di altri hanno espresso pareri o avuto atteggiamenti duramente condannati dal pubblico di Canale 5, i telespettatori hanno mandato fuori il costumista dal pizzetto blu.

Gran parte della diretta è stata dedicata alla triste vicenda di Marco Bellavia e prima di arrivare ai provvedimenti Alfonso Signorini ha ripercorso tutto il caso, dall’ingresso nella Casa del conduttore fino al ritiro a margine di un confessionale in cui il vippone appariva in lacrime e provato dall’esperienza nella Casa.

Ma tra le tante scene mostrate in varie clip, come la forte litigata con Giovanni Ciacci, i commenti infelici di Gegia fino alla frase choc di Ginevra Lamborghini che le è costata l’espulsione (“Si merita di essere bullizzato”), una in particolare ha spezzato il cuore di chi guardava la puntata: Marco Bellavia sdraiato a terra, rannicchiato in un cuscino e disperato. Una scena che molti hanno elevato ad emblematico simbolo del dramma vissuto dall’ormai ex concorrente del GF Vip.