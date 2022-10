Momento di difficoltà al GF Vip 7 per Charlie Gnocchi, che potrebbe rischiare grosso nel corso della puntata in diretta del 6 ottobre. Si parlerà sicuramente di Marco Bellavia, il quale dovrebbe rivolgere un messaggio agli altri concorrenti. Ma c’è la possibilità che possano esserci provvedimenti nei confronti del fratello di Gene, visto che nel corso di una conversazione con Antonino Spinalbese si è lasciato sfuggire qualcosa che non sarebbe permesso dal regolamento. E ora la produzione potrebbe intervenire.

Tra l’altro, alcuni giorni fa il concorrente del GF Vip 7 si è reso protagonista di un altro gesto. Charlie Gnocchi si è innervosito e mentre parlava con alcuni vipponi si è lasciato sfuggire la frase.”Dio c***. Dovete sturarvi tutte le orecchie con me!”, ha detto il vippone. Il video della bestemmia al GF Vip 7 è stato pubblicato su Twitter e un utente ha anche rallentato il filmato per permettere a tutti di leggere il labiale di Charlie Gnocchi e capire che la frase pronunciata è una bestemmia. Ma ora c’è altro su di lui.





GF Vip 7, Charlie Gnocchi espulso? Ha detto la parola “neg***”

Al GF Vip 7 non sempre è facile trattenersi ed è ciò che è successo a Charlie Gnocchi nelle scorse ore. Dal suo atteggiamento è sembrato quasi accorgersene di aver detto qualcosa di non propriamente corretto. Dialogando con l’ex di Belen Rodriguez ha imbastito un suo discorso e all’improvviso i telespettatori hanno udito una parola che non è consentita. In passato c’è già stata una squalifica per un motivo simile e quindi l’espulsione non sarebbe così lontana. Non resta che capire cosa farà la produzione.

Questa la dichiarazione incriminata di Charlie Gnocchi: “Aveva i capelli così, ma ce li aveva ricci, quel riccio da neg***”. E subito è stato tirato in ballo il cantante Fausto Leali, che in una precedente edizione del GF Vip fu mandato via per una frase ritenuta razzista nei confronti del fratello di Mario Balotelli, Enock. L’utente Medusa che ha postato il video riferibile all’inviato di Striscia la Notizia ha commentato: “N-word. Charlie ha deciso di dirle e farle tutte e io ho deciso di registrarle ogni volta”.

E altri hanno chiesto l’espulsione immediata del concorrente. Questi alcuni dei messaggi postati su Twitter: “Non gli fanno nulla, già lo so”, “Scandalosi quest’anno, ne stanno infilando una dietro l’altra”, “Chiuso per schifo”, “Vai fuori Gnocchi”, “Fausto Leali fu squalificato, vediamo che succederà con lui”, “Vorrei tanto che lo sbattano fuori”, “Deve andare fuori”.