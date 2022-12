Lite molto accesa nella casa del GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. I due mal si sopportano in casa e ormai da tempo i rapporti sono inesistenti. Nella notte ci sono state diverse discussioni che hanno visto protagonisti i vipponi di questa edizione e non è mancato un confronto tra i due in cui non se le sono mandate a dire. Ha iniziato Edoardo Donnamaria dicendo che ci sono modi e modi di comportarsi con le donne.

Secondo lui Antonino Spinalbese avrebbe iniziato qualcosa con Ginevra Lamborghini nella Casa: “Vi fate confessionali e Mistery con gli occhi lucidi. Poi Ginevra esce e ti avvicini a Giaele e inizi qualcosa con lei. Manchi di rispetto a Ginevra. Lei la puntata successiva ti ha rimproverato e tu sei stato male una settimana. Critica riferita anche all’atteggiamento che hai avuto con Antonella. Poi la settimana dopo ti ha chiesto scusa, perché tutti ti stavano attaccando”.

GF Vip, lite tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese cerca di difendersi, ma Edoardo Donnamaria è un fiume in piena e tira in ballo anche Oriana Marzoli. Ha trovato ingiusto il suo comportamento e l’ha attaccato: “Con la scusa del cane e la bambina, perché non ti è piaciuta quella frase, le hai detto ‘ciao’. Siamo uomini no? A un certo punto la roba si ricarica. Parli con lei e vi mettete d’accordo per avere solo qualcosa di fisico. Torna Ginevra e ti allontani ancora da lei. Ti sei comportato male nei confronti delle donne”.

L’hair stylist riprende la parola e commenta le frasi del volto di Forum: “Questo è il tuo parere e lo accetto, ma per me conta meno della carta igienica”. Giaele De Donà si schiera dalla parte di Donnamaria provocando la reazione di Antonino: “Mi state facendo passare per un pezzo di m***a, che tratta male le donne e dovrei dire di essere felice? Mi pento di averla conosciuta”. Antonella Fiordelisi interviene di tanto in tanto e difende Spinalbese dalle accuse del suo fidanzato. Oltretutto a detta della vippona poi Edoardo avrebbe invece supportato Oriana Marzoli. Un qualcosa che l’ha fatta arrabbiare e non poco.

Edoardo Donnamria è anche finito nel mirino degli utenti anche per un gesto nei confronti della sua fidanzata. Tutto avrebbe avuto inizio quando la gieffina era intenta a struccarsi dopo una lite in cui affermava di non volere più stare con lui. “Perché io sono pazzo? Dimmi un motivo per cui sarei pazzo?” e Antonella ha poi respinto il suo abbraccio. Edoardo ha provato a scherzare fingendo di darle uno schiaffo, ma il momento non poteva che fare storcere il naso a molti utenti.