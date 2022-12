Momento complesso nella casa del GF Vip per Nikita Pelizon. La modella e influencer 28enne sta attraversando giorni difficili tra le mura di Cinecittà ed è sempre più isolata dopo la lite con Luca Onestini in diretta che l’ha attaccata per le frasi su Sarah Altobello e l’ha accusata di aver finto di essere “sedotta e abbandonata” solo per intenerire il pubblico. L’influencer crede che lui l’abbia illusa, “Aiutami a vederti come amico, non darmi buongiorno e buonanotte. Non mi comporterei come ti sei comportato tu”.

Nikita Pelizon è stata travolta da un’altra polemica dopo che Luca Onestini ha riportato un pettegolezzo che le avrebbe fatto l’influencer su Sarah Altobello. “Faceva cose strane fuori quando andava a cena con certe persone”, avrebbe detto Nikita a Luca. Menre Sarah Altobello è convinta che i pettegolezzi messi in giro da Nikita sarebbero solo il frutto di un’insofferenza nei suoi confronti.

GF Vip, Antonino Spinalbese difende Nikita Pelizon: “Non sta bene”

“Ha messo in mezzo il mio manager. Io l’ho vista una volta a lei… l’ho conosciuta a ‘Casa chi’ quando lo conduceva Alfonso Signorini. Il mio manager voleva lei ma ha detto di no. Lei ha rosicato di me a un certo punto della situazione, lei rosicava ma anche della mia carriera. Lei è stata sempre gelosa di me e sta trovando l’appiglio… Quella è gelosa di me te lo dico io”, sono state le parole di Sarah Altobello, mentre discuteva con Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Nelle ultime ore Nikita Pelizon è apparsa distante dal resto del gruppo tanto che ha anche deciso di andare a dormire presto, alle 23, un orario piuttosto insolito date le abitudini della Casa. Lo fa notare Wilma Goich che commenta: “Andare a letto alle 11 non si può”. A questo punto interviene Antonino Spinalbese che dimostra di comprendere lo stato d’animo della modella 28enne triestina: “Nikita non sta benissimo. Non parla con nessuno, solo con George”. Spinalbese ne ha quindi approfittato per sottolineare quanto sia difficile, al momento, la vita della modella nella Casa, isolata dal gruppo e rifiutata dall’uomo per il quale aveva ammesso di essersi presa una cotta.

Nikita: “Ragazzi buonanotte”

Wilma: “Ceh andare a dormire alle 11 non sè può”

Antonino: “Eh non sè può’, lei non è che sta benissimo non parla con nessuno, solo con George”



ANTONINO COSA TI STA SUCCEDENDO OGGI #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/XY5WLPbaif — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022

Inoltre Antonino Spinabese ha manifestato, sempre all’interno della stessa discussione, le sue perplessità su Luca Onestini e ritiene che si sia avvicinato a George e Nikita solo per interesse. “Quando Luca è entrato, ce l’aveva scritto in fronte. Non ci voleva tanta fantasia. Si è avvicinato a Nikita e a George. Lui era fuori. Se lo sapevamo noi che erano i più forti, figurati lui che era fuori”.