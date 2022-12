Il GF Vip 7 è quasi una polveriera. Stavolta a finire nel tritacarne è stata Nikita Pelizon, demolita da una coinquilina che si è detta pronta a portarla in tribunale. Infatti, non siamo più in presenza solamente di dinamiche di gioco, ma di scontri personali che potrebbero addirittura finire con una denuncia. Almeno questo è quanto è stato preannunciato alla ragazza. L’attacco contro di lei è nato così: “Sono pure una signora tesoro mio, non puoi assolutamente e ti vieto di continuare a fare insinuazioni gravi sul mio percorso passato”.

Ma ovviamente non è finita qui, visto che il pubblico del GF Vip 7 ha ascoltato ben altro contro Nikita Pelizon: “Non esiste che qualcuno debba sentenziare il passato di una persona, mi sentenzi qui, mi guardi e mi dici le cose che non ti vanno. Ma non ti autorizzo, altrimenti procederò e non mi va assolutamente. Tu mi metti in bocca insinuazioni che mettono pulci nella testa delle persone, la loro testa gira e fomentano queste cose. Non puoi permetterti di fare questo, se sei una donna vera e adulta non vai da uomo a parlare così di un’altra ragazza”.

Leggi anche: “È uno scandalo, fate qualcosa”. GF Vip 7, la scoperta choc su Antonella: “Fermate tutto”





GF Vip 7, Nikita Pelizon attaccata da coinquilina: “Posso denunciarti”

Ma l’invettiva al GF Vip 7 contro Nikita Pelizon è proseguita ancora a lungo, con la compagna di avventura che si è letteralmente infuriata per aver sentito cose brutte sul suo conto dette dalla modella originaria di Trieste. Infatti, il sito Biccy ha riportato altre frasi proferite dall’altra vippona: “Non lo dovevi fare, hai parlato male di me e mi sento ferita. Non ho dormito stanotte e l’ho passata in bianco. Perché le parole che dici hanno un peso, sei andato da Luca a dirle ed è stato un signore perché ti ha fermata”.

Ad aggredire verbalmente Nikita è stata Sarah Altobello, che ha concluso così il suo attacco contro la gieffina: “Mi fa schifo una cosa così, è orribile. Non stai al bar con le amiche, mi sento una donna ferita e basta. Non ti permetto più di fare il mio nome e di rivelare date, non ti conoscevo e ci siamo conosciute una volta con una stretta di mano. Non mi hai fatto dormire, non permetterò a nessuno di fare insinuazioni sul mio passato. Queste cose sono passibili legalmente, sappilo. Lavati la bocca col dentifricio”.

#gfvip #sarahaltobello mavaffabeep tu e la tua sceneggiata, che ne hai dette di cotte e crude dietro le spalle di nikita, e ora fai l'offesa la vittima? Arivaffanbeep, al primo eliminatorio a casuccia tua, hai fatto uguale con Attilio, tu non hai fatto nulla, è stato solo lui 🤮 https://t.co/jsDR8oQf3h — Sonia 🎈 (@Sonia35178282) December 26, 2022

Quindi, è arrivato un vero e proprio avvertimento da parte di Sarah Altobello nei confronti di Nikita Pelizon. Se quest’ultima dovesse fare ulteriori dichiarazioni pesanti a suo carico, potrebbe decidere di contattare gli avvocati che presenterebbero una denuncia contro la triestina.