Nella serata del 26 dicembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7. E a finire nel mirino è stata Antonella Fiordelisi, che ha ricevuto critiche sul web e anche e soprattutto da una famosa. Quest’ultima ha deciso di attaccarla pesantemente in rete e gli strascichi polemici continueranno sicuramente per ancora molto tempo. Non è proprio stata accettata una decisione del pubblico, che tra l’altro è andata in contrasto con tutto ciò che è stato scritto invece da tanti altri internauti che seguono il programma.

Fuori dal GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha subito critiche durissime e per lei l’esperienza nel reality show non è quindi tutto rose e fiori. Giorni fa il suo ex Chiofalo ha annunciato di essersi cancellato un tatuaggio dedicato alla vippona: “Una leggenda metropolitana racconta che quando due fidanzati si tatuano i propri nomi a vicenda la cosa porti enorme sfortuna alla coppia , a tal punto da farli lasciare per sempre … l’ho potuto costatare su me stesso … la leggendaria metropolitana è vera”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi attaccata: “Scandaloso”

A sorpresa la preferita del pubblico del GF Vip 7 è stata proprio Antonella Fiordelisi, nonostante fossero in molti a prendere le distanze dai suoi comportamenti tenuti nella casa più spiata d’Italia. Ma la platea dei suoi fan ha avuto la meglio ed è riuscita quindi a trionfare contro i compagni di avventura. Questa scelta dei telespettatori è stata duramente contestata da un’ex gieffina, che ha utilizzato il suo profilo Instagram per lanciare delle stoccate che hanno colpito pesantemente la ‘fidanzata’ di Edoardo Donnamaria.

A puntare il dito contro Antonella è stata la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina Tavassi, che in alcune stories ha esclamato: “Ragazzi, questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia, è convinta davvero. Vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”. Staremo a vedere se la Fiordelisi sarà informata di queste parole choc ai suoi danni.

Anche tanta altra gente ha ironizzato su questo premio avuto da Antonella Fiordelisi, che cozza con altri pensieri del pubblico, che ormai non sopporta più la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. E anche la stessa Giulia Salemi ha fatto notare in studio questa strana discrepanza.