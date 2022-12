Francesco Chiofalo ha cancellato il tatuaggio che aveva deciso di farsi sul corpo con scritto il nome di Antonella Fiordelisi, attualmente al GF Vip 7. Lo ha fatto notare a tutti postando un video su Instagram in cui si vede la tatuatrice che cancella il nome “Antonella” dal braccio di “Lenticchio”. Evidentemente il 33enne romano non vuole più vedersi addosso il nome della sua fidanzata dopo quello che è successo tra loro e alla luce della fine della loro storia.

“Una leggenda metropolitana racconta che quando due fidanzati si tatuano i propri nomi a vicenda la cosa porti enorme sfortuna alla coppia a tal punto da farli lasciare per sempre … l’ho potuto costatare su me stesso … la leggendaria metropolitana è vera”, scrive Francesco Chiofalo su Instagram a corredo del video in cui cancella il tatuaggio: è stata tracciata una riga nera sopra al nome della sua ex, con cui si sa i rapporti sono ancora molto tesi. Sui social il 33enne sta rispondendo ad alcune domande dei follower raccontando qualche dettaglio in più sulla sua scelta.

Leggi anche: “Io lo so”. Bomba su Antonella Fiordelisi. Lei è al GF Vip 7 e l’ex Francesco Chiofalo parla





Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ha il suo nome tatuato

“Non ci sto più insieme da tanto tempo, che me lo tengo a fa’? Sì molte persone mi hanno detto no però sai il ricordo, sputi nel piatto dove mangi. Ho capito il ricordo, ma non è un bel ricordo! Avete visto con tutta la buona volontà. Avete visto che atteggiamento c’ha Antonella, c’ha un atteggiamento scusate il termine veramente di m….Con sto ragazzo dentro la casa del GF Vip con Edoardo Donna…coso, come si chiama…si regola, perché ci sono le telecamere accesse. Con me non si regolava proprio! Con me era proprio una cosa impossibile veramente”, spiega il personal trainer.

Il racconto di Francesco Chiofalo su Instagram prosegue: “Che tengo il tatuaggio di una persona di cui ho pure un brutto ricordo? Poi ci siamo lasciati da più di due anni […] Immagino che più di una persona abbia ipotizzato che magari mi può aver costretto Drusilla, la mia fidanzata, a cancellare il nome della mia ex dal mio corpo. Oppure nel corso della mia relazione Drusilla si sia lamentata più e più volte di questo tatuaggio. No, Drusilla non c’entra niente, bisogna essere onesti, non è che si vede più di tanto il tatuaggio di Antonella. Come fa a lamentarsi una persona se manco si vede sto tatuaggio?”.

Infine Francesco Chiofalo ha anche svelato il punto esatto dove i due ex fidanzati si sono fatti il tatuaggio con i rispettivi nomi. Lui aveva aveva il nome di Antonella Fiordelisi “orizzontalmente, nella parte interna del polso destro”. E lei ha ancora il nome di Chiofalo ben visibile sul suo avanbraccio destro. Ovviamente non si sa se la ragazza avrà intenzione di cancellare quel tatuaggio.