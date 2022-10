“Io lo so”. Bomba su Antonella Fiordelisi. Lei è al GF Vip 7 e l’ex Francesco Chiofalo parla

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi. L’ex fidanzato della concorrente del GF Vip 7 non ha perso occasione per tornare sui giornali di gossip e sparare a zero contro la sua ex fidanzata. Chiofalo, noto al pubblico per la partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata dell’epoca Selvaggia Roma, oggi è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci ma in queste ore è tornato a parlare della sua ex.

Dopo la storia travagliata con Selvaggia Roma, che nelle scorse settimane ha annunciato di aver perso la figlia che aspettava dal compagno Luca Teti, l’ex volto di Temptation Island è stato fidanzato con Antonella Fiordelisi e la loro storia è giunta al capolinea dopo due anni di amore.

Leggi anche: E bacio fu. GF Vip 7, finalmente è successo: “Sono felice”. E ora il pubblico sogna





Francesco Chiofalo contro Antonella GF Vip: “Innamorata di me”

La storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è finita e come spesso capita, tramite social e giornali, i due si sono lanciati diverse frecciatine al veleno. Ora che l’ex schermitrice è nella casa del Grande Fratello Vip – dove ha iniziato un flirt con Edoardo Donnamaria – Francesco Chiofalo ha lanciato una bomba sulla sua ex.

Secondo Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi sarebbe ancora innamorata di lui. “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”, ha detto Francesco Chiofalo in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Nell’intervista, Francesco Chiofalo ha anche rivelato il motivo che ha portato Antonella Fiordelisi a chiudere con lui: “Perché mi ha lasciato? Per accontentare suo padre, che non voleva che uscisse con me per via del mio aspetto troppo tatuato. Siamo stati insieme due anni e non ci sono mai state circostanze spiacevoli che potessero giustificare la fine della storia. Un’occasione mancata, eravamo una bella coppia”.