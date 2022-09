Una vera e propria tragedia ha colpito Selvaggia Roma. L’ex Uomini e Donne e GF Vip, che era incinta, ha voluto fare un annuncio in queste ore. Nessuno avrebbe mai voluto leggere una cosa del genere, ma i suoi fan sono stati colpiti da questa notizia che definire terribile è praticamente un eufemismo. C’erano già state delle problematiche nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe mai pensato al peggio. Invece, si è materializzata una cosa gravissima, che inevitabilmente le ha provocato un dolore indescrivibile.

Qualche giorno fa Selvaggia Roma, incinta da pochi mesi, aveva rivelato di aver aver contratto il citomegalovirus durante le prime settimane di gravidanza. Si tratta di un’infezione che può avere gravi conseguenze sul feto. Ovviamente questo era stato fonte di ansia e preoccupazione per l’ex concorrente del GF Vip: “Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho davvero tanto paura e ansia per domani. Grazie per i messaggi, ragazzi, davvero”. E l’epilogo peggiore è arrivato.

Selvaggia Roma incinta, il dramma: “Ho perso la bambina”

Nel corso di una Instagram story Selvaggia Roma, che era molto entusiasta del fatto di essere rimasta incinta, ha confessato di aver purtroppo perso la bambina che portava dentro di sé. Ha avuto la forza di raccontarlo con poche parole su Instagram, ma ha poi chiesto che sia rispettata la sua privacy in questo momento dolorosissimo. Presumibilmente non fornirà ulteriori notizie a breve, ma le servirà del tempo per assorbire questo dramma. E poi forse potrà rivelare qualcos’altro su queste terribili ore.

Questo l’annuncio drammatico di Selvaggia Roma: “Questa è una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”. Per l’ex vippona si trattava della sua prima gravidanza. Aveva concepito la futura bimba, che purtroppo non vedrà mai la luce, col fidanzato Luca Teti, che di professione fa il calciatore.

Selvaggia Roma è un’ex ballerina e speaker radiofonica e ha anche partecipato a Temptation Island con Francesco Chiofalo, che era all’epoca dei fatto il suo partner. Nata nel 1990, adesso aveva trovato la sua stabilità sentimentale e stava per coronare un grande sogno. Purtroppo però è arrivata la notizia della perdita della bimba nella sua pancia.