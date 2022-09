Colpita da un’infezione a inizio gravidanza, ora si è dovuta sottoporre all’amniocentesi: Selvaggia Roma, incinta di pochi mesi, ha risposto a tutte le domande dei fan di Instagram. Fidanzata con il calciatore del Pomezia Luca Teti, fra qualche tempo diventerà mamma per la prima volta.

L’annuncio della cicogna in volo a luglio scorso, quando l’ex Temptation Island e il compagno avevano pubblicato sui rispettivi profili social un video tenerissimo in cui attraverso l’ecografia vedevano per la prima volta il loro bebè in arrivo. Nel corso dell’estate sono arrivate anche le prime foto col pancino e ora questa notizia.





Selvaggia Roma incinta colpita da infezione

Selvaggia Roma ha infatti rivelato di aver aver contratto il citomegalovirus durante le prime settimane di gravidanza. Si tratta di un’infezione che può avere gravi conseguenze sul feto. Ovviamente questo è fonte di ansia e preoccupazione per ex concorrente del GF Vip, che come detto ne ha parlato apertamente coi fan.

“Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farla per via del virus che ho preso a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho davvero tanto paura e ansia per domani. Grazie per i messaggi, ragazzi, davvero”, ha fatto sapere Selvaggia Roma per poi rivelare i dettagli della visita.

“Mi state chiedendo come è andata la visita. Grazie per la domanda. È andata bene. Anche se ho sentito dolore, vi dico la verità. Ero tesissima ed ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”, ha aggiunto Selvaggia Roma. Ora bisognerà attendere una settimana per sapere se l’infezione è arrivata al feto.

