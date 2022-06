Lulù Selassié compleanno. Il 9 giugno la princess conosciuta al GF Vip 6 ha spento 24 candeline ma a quanto pare avrebbe dovuto festeggiare in tutt’altro modo. Intanto probabilmente avrebbe voluto farlo con Manuel Bortuzzo, che continua a mancarle molto.

“A me questa persona manca e io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, ha spiegato Lulù Selassié a Casa Chi. E poi: “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste, però vado avanti grazie alla mia famiglia, al lavoro, agli amici… Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si possono cancellare”.





Lulù Selassié compleanno, l’ex GF Vip: “Che tristezza”

Come se le ferite del cuore non bastassero, sembrerebbe che per il suo 24esimo compleanno Lulù Selassiè avesse organizzato un mega party in un lussuoso hotel di Napoli. Ma, a causa della disdetta di molto invitati, compresi alcuni ex coinquilini della Casa, avrebbe dovuto annullare tutto e riprogrammare la festa per la fine di giugno.

Per fortuna i fan, che la riempiono di attenzioni, ma anche le sorelle e due ex concorrenti del GF Vip 6 a cui è molto legata, ovvero Giacomo Urtis e Giucas Casella. Con loro Lulù Selassié ha festeggiato, come mostrato sul profilo di Casa Chi, tra palloncini e torte, e poi sul suo dove ha lasciato una lunga didascalia di ringraziamento. Ma a qualcuno il party non è piaciuto.

L’ex GF Vip Selvaggia Roma ha criticato il compleanno di Lulù Selassié tra i commenti del video condiviso da Chi Magazine, come riporta Amedeo Venza che definisce il messaggio “fuori luogo”: “MAMMAMIA un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.

