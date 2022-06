Manuel motivo addio Lulù Selassié. Poco più di un mese fa Manuel Bortuzzo spiazzava tutti i fan del GF Vip 6 – e a quanto si è scoperto dopo anche la stessa princess – annunciando la fine della relazione con Lulù Selassié. l’ormai ex fidanzata conosciuta tra le mura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando Manuel Bortuzzo ha dato la notizia tramite un comunicato stampa all’Ansa non si è parlato d’altro e sono state tante le ipotesi sul reale motivo che ha spinto l’ex vippone a chiudere con la Selassié.

Manuel motivo addio Lulù – “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”, aveva detto Manuel Bortuzzo a Verissimo, rispondendo alle accuse dell’ex fidanzata, secondo la quale il nuotatore avrebbe preso la decisione di lasciarla sotto l’influenza di qualcuno. O meglio del padre Franco.





Ora ci pensa il sito The Pipol a ricostruire la vicenda e a parlare del reale motivo che avrebbe portato alla rottura definitiva dei due. “Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente. Attenzione: quando Manuel si presta alle cure, lo fa in un ambiente sanificato, con poche persone all’interno, ma soprattutto, persone autorizzate”, così inizia il racconto. “Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo”, si legge ancora.

Manuel motivo addio Lulù Selassié. Secondo The Pipol “scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo fermarci nel racconto, ndr). Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo tra i due che lascia stordito anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta. Da quel momento è la fine. Quel litigio manda completamente in crisi il ragazzo che si trova a scegliere definitivamente tra la sua famiglia e Lulù. Ed è la prima volta che anche a Manuel non va giù il comportamento (forse bonario) della Selassiè: si sente mancato di rispetto. I due si staccano. Lui vola dall’amico Gianmaria Antinolfi, lei torna a casa dalle sorelle”.

Questa lite, quindi, avrebbe portato Manuel a dire addio a Lulù. “La coppia si ritrova a Napoli per provarci ancora una volta. Ma qualcosa ormai si è rotto. Quando Lulù va alla festa di Alex Belli, Manuel decide con estrema serenità che questa storia non è più una storia. D’accordo con il management (che era lo stesso delle sorelle Selassiè) fa partire il comunicato. Per lui la storia è finita. – si legge ancora – E questa volta non è per i disagi con la famiglia Bortuzzo ma perché il ragazzo si è sentito violato nella sua sfera più importante: quella legata al percorso di riabilitazione”.

