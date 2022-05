Una settimana fa esatta Manuel Bortuzzo spiazzava tutti i fan del GF Vip 6 – e a quanto si è scoperto dopo anche la stessa princess – annunciando la fine della relazione con Lulù Selassié. In questi giorni non si è parlato d’altro ma solo oggi entrambi hanno deciso di rompere il silenzio.

Lei ha chiacchierato con i fan su Instagram. Ha svelato di essere molto triste, di dormire poco in questo periodo di “molta sofferenza” ma anche di non essere per niente arrabbiata con Manuel Bortuzzo: “Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con lui”.





Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Selassié

Dopo giorni anche Manuel Bortuzzo è tornato a parlare dell’addio a Lulù Selassié ma lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più”.

“Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita – ha detto ancora Manuel Bortuzzo parlando dei motivi – La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Mercoledì sul nuovo numero di "TV Sorrisi e Canzoni" esce un'intervista a Manuel. Dalle foto mi sembra evidente ci sarà qualche riferimento a Lulù. Chi ha possibilità di passarci l'articolo appena esce online o in edicola lo faccia grazie ✌#fairylu pic.twitter.com/WNk1S2Sujl — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 2, 2022

Eppure soltanto due mesi e mezzo fa Manuel Bortuzzo parlava del suo amore sempre a Tv Sorrisi e Canzoni: “Se è vero che spesso piango guardando Lulù nella Casa? Eh, sì. Abbiamo una sintonia unica e, se la vedo giù perché le manco, non sto bene”. E ancora: “Ci piacerebbe convivere, vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è stare insieme”.

“Tra poco è il suo compleanno…”. Lulù Selassié torna a parlare di Manuel Bortuzzo