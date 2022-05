Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono ormai separati definitivamente e sono state tantissime le voci uscite fuori su di loro. A mettere bocca sull’argomento ci hanno pensato tantissime persone, tra cui molti ex protagonisti dell’edizione numero 6 del ‘Grande Fratello Vip’. Inoltre, sono usciti fuori dei retroscena che se confermati aprirebbero a scenari clamorosi. A rivelarli sono state delle personalità che sanno praticamente tutto del mondo del gossip e anche ovviamente della televisione.

Parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié alla base della rottura “la verità dei fatti non è quella raccontata fino a questo momento. Il punto di non ritorno sarebbe stato un episodio molto grave di cui nessuno ha parlato e che avrebbe impedito il recupero dei rapporti tra i due”, hanno rivelato gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano. Dettagli ulteriori non ce ne sono allo stato attuale, ma indubbiamente c’è attesa per comprendere se Manuel o la princess vorranno fornire delucidazioni su questa notizia clamorosa.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, lui parla della sua famiglia

Adesso per quanto riguarda Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è uscita fuori una nuova dichiarazione, legata all’ex gieffino. Ne ha approfittato per discutere del film dedicato alla sua vita personale e in un certo senso è ritornato sul tema riguardante anche il privato. Ha rilasciato un’importante intervista al ‘Corriere Tv’ e si è soffermato anche sui suoi familiari. In attesa anche della sua ospitata a ‘Verisismo’ da Silvia Toffanin, andiamo a vedere che affermazioni ha fatto l’ex concorrente del reality show di Signorini.

Al ‘Corriere Tv’ è stato possibile capire come sta l’ex vippone, dopo che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono detti addio. Queste le sue parole: “Credo che l’obiettivo di arrivare a vivere una vita serena e spensierata e comunque apparentemente leggera sia stato raggiunto, grazie ad una famiglia alle spalle che è stata di fondamentale importanza. Quando ti senti a posto con te stesso perché sai di avere un obiettivo e le persone a cui vuoi bene al tuo fianco, ti senti fortunato semplicemente di poter vivere”.

Lulù Selassié ha anche svelato che Manuel Bortuzzo l’ha bloccata su Whatsapp. Poi ha rilanciato: “Manuel ha subito grandi pressioni ai familiari. E anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme”. Vedremo quale sarà il prossimo capitolo di questa storia.

