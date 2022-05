Non sembra esserci la parola fine sulla vicenda legata a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si sono lasciati dopo una breve relazione al di fuori della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Sulla loro rottura hanno parlato tutti i principali concorrenti del reality show, da Manila Nazzaro a Soleil Sorge passando per Katia Ricciarelli ed Alex Belli, ma ora da gente esperta del gossip è venuta fuori un’altra verità che cambierebbe proprio tutto. E nessuno si aspettava che si fosse arrivato addirittura a questo.

Su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è intervenuto nuovamente nelle ultime ore il papà di lui, Franco al settimanale ‘Nuovo’: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”. Ora a vuotare tutto ci hanno pensato Amedeo Venza e Deianira Marzano, svelando retroscena inediti.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dietro l’addio un fatto grave?

Stando a quanto scritto dal sito ‘Anticipazioni Tv’, gli esperti di gossip Venza e Marzano hanno appreso in anteprima cosa sia successo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Nonostante le tante dichiarazioni di questi ultimi giorni, c’è qualcosa che ancora non è stato detto dai diretti interessati e né dalla famiglia dell’ex gieffino, papà Franco compreso. E probabilmente non lo diranno in via ufficiale nemmeno prossimamente. Andiamo a vedere insieme cosa è emerso stavolta.

Anche se finora sono state tante le ipotesi circolate, alla base della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié “la verità dei fatti non è quella raccontata fino a questo momento. Il punto di non ritorno sarebbe stato un episodio molto grave di cui nessuno ha parlato e che avrebbe impedito il recupero dei rapporti tra i due”. Dettagli ulteriori non ce ne sono allo stato attuale, ma indubbiamente c’è attesa per comprendere se Manuel o la princess vorranno fornire delucidazioni su questa notizia clamorosa.

In un precedente articolo vi abbiamo invece parlato di un gesto di Soleil Sorge. Una fan ha deciso di prendere le parti di Lulù Selassié e Soleil Sorge ha condiviso quelle parole. Ecco cosa ha scritto l’utente: “Cara Lulù, ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza e ricordati che nella vita tu meriti molto di meglio. Sarai per sempre famosa. Con affetto, un Soletto”. E Soleil ha messo mi piace.

“C’è anche Soleil”. Nell’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié spunta lei. Tutti hanno visto