Ancora una novità sull’argomento più discusso nel mondo del gossip, ovvero l’addio tra la princess e Manuel Bortuzzo. Stavolta è Soleil Sorge ad aver preso posizione su Lulù Selassié e il nuotatore e ciò che è successo nelle ultime ore è stato quasi inaspettato. Praticamente tutti hanno messo bocca in questa relazione, visto che comunque la coppia era nata davanti alle telecamere del ‘GF Vip 6’, e all’appello mancava la giudice de ‘La pupa e il secchione’, che ha compiuto un gesto eloquente.

Prima di dirvi tutto su Lulù Selassié e Soleil Sorge, sull’ormai ex coppia era intervenuta anche Manila Nazzaro: “Mi dispiace moltissimo. Erano la coppia in cui credevo di più. Ma fuori dalla Casa c’è la prova del nove: la vita reale. Lì sono venuti fuori i caratteri diversi e il post GF Vip ha portato Manuel, perché lui ha deciso di chiudere, a recuperare la sua tranquillità. Faccio comunque un in bocca al lupo a entrambi, perché nella Casa sono stati una forza. Ma i sentimenti veri nella vita reale hanno un altro peso”.





Lulù Selassié e Soleil Sorge, il gesto contro Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié e Soleil Sorge sembra proprio che abbiano ancora un ottimo rapporto, visto ciò che ha fatto quest’ultima sui social. La sorella di Jessica e Clarissa aveva fatto sapere, sempre a proposito della rottura con Manuel: “mi ha bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, guardarci negli occhi e confrontarci. Ha fatto un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

Una fan ha deciso di prendere le parti di Lulù Selassié e Soleil Sorge ha condiviso quelle parole. Ecco cosa ha scritto l’utente: “Cara Lulù, ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza e ricordati che nella vita tu meriti molto di meglio. Sarai per sempre famosa. Con affetto, un Soletto”. Senza commentare ulteriormente, l’ex ‘Uomini e Donne’ ha dunque deciso di cliccare sul tasto mi piace e chissà se nelle prossime ore non si esporrà pubblicamente in favore dell’ex gieffina.

Nell’ultima puntata de ‘La pupa e il secchione’, Soleil è stata attaccata da Gianmarco Onestini: “Lo so che alla fine l’unica cosa che puoi fare è girarti e fare la maleducata. Evidentemente sei abituata in questa maniera. Davanti ad una performance puoi dare qualsiasi voto, ma nessuno si merita uno zero e lo sai“. Poco dopo Barbara D’Urso si è collegata con la madre di Gianmarco Onestini, che ha lanciato una frecciatina all’ex nuora Soleil.

“Che vergogna”. Manuel Bortuzzo e l’addio da Lulù Selassié: nuovi fatti, tutti contro la Princess