È finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. E non è finita proprio bene. Anzi. Nonostante alcune dichiarazioni della princess che afferma di non avercela con l’ex, nelle ultime ore stanno uscendo rivelazioni piuttosto spiacevoli. “Una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale” aveva detto Manuel annunciando la fine del rapporto. Ma forse lo strappo è stato più doloroso di quanto le frasi di circostanza volessero intendere.

Intanto la stessa Lulù ha rivelato: “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo…”. La stessa ex gieffina ha accusato apertamente il papà di Manuel, Franco, di non aver mai concesso loro un po’ di intimità e di essere troppo invadente. Ma non è finita.





Lulù Selassié ha anche svelato che Manuel Bortuzzo l’ha bloccata su Whatsapp. Poi ha rilanciato: “Manuel ha subito grandi pressioni ai familiari. E anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme”. E proprio nelle ultime ore alla storia si è aggiunto un altro capitolo. O meglio un’altra protagonista. Stiamo parlando di Cristina Lodi, la manager co-fondatrice dell’agenzia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Cristina Lodi ha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram che sta facendo molto discutere. La manager ha infatti scritto: “Che vergogna!!!”. Inevitabile fare riferimento a quello che sta succedendo tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. C’è chi ritiene che la frase sia da attribuire al comportamento del papà di Manuel, Franco. Ma non c’è la conferma.

Partendo dal presupposto che la verita' sta sempre nel mezzo, che non ci sono ne vincitori ne vinti, sono mesi che si sono capite le tematiche di fondo che stanno alla base del ..non essere accettata..Vergogna si' ..sempre #fairylu pic.twitter.com/4U0SqjEGia — Maria – aa aa (@aaaa90977459) May 4, 2022

Cara Cristina Lodi chi si dovrebbe vergognare una ragazza che ha semplicemente detto la verità?

Oppure un ragazzino che ha decantato amore fino ad un mese fa e poi l'ha mollata con un comunicato?

Spero si possa togliere immediatamente da quella agenzia.#fairylu — 𝕊𝕒𝕞𝕪 (@LaSamy1234) May 4, 2022

Di certo le discussioni sulla fine della relazione tra Lulù e Manuel proseguono sui social. E l’intervento della manager non contribuisce a ristabilire la calma. E infatti c’è chi commenta: “Cara Cristina Lodi chi si dovrebbe vergognare una ragazza che ha semplicemente detto la verità? Oppure un ragazzino che ha decantato amore fino ad un mese fa e poi l’ha mollata con un comunicato? Spero si possa togliere immediatamente da quella agenzia”.

