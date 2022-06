Lulù Selassié rinvia la festa di compleanno. Per la principessa un momento molto triste. Non certo per essere stata costretta a spostare la data dei festeggiamenti (che sarebbe dovuta essere il 9 giugno), quanto per il modo in cui è arrivata. Solo pochi giorni fa erano venuti a galla particolari sul suo addio a Manuel Bortuzzo. “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia”.



“Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”, aveva detto Manuel Bortuzzo a Verissimo. Poi l’ex gieffino, intervistato a “Non succederà più” in onda su Radio Radio), non solo è tornato sull’ex fidanzata Lulù, ma ha voluto precisare alcuni dettagli sul gossip che lo vredrebbero vicino a Giulia Latini.





Lulù Selassié rinvia la festa di compleanno: il motivo



“Non me ne frega un ca…o”. Quindi ha aggiunto: “Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”, questa la verità di Manuel Bortuzzo in poche e sintentiche parole più che esaustive. Ma non sarebbe tutto. “Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente” aveva raccontato Tvpipol.it. (Leggi anche “Ancora? Ora basta”. GF Vip 6.Bufera su Lulù dopo l’addio di Manuel Bortuzzo)



“Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza e da lì la lite furiosa”. Tornando al compleanno, pare sia sta annullato per mancanza di adesioni a cominciare da quelle di tanti ex gieffini. Intanto Lulù Selassié pensa al futuro ed è pronta a partecipare con le sorelle a Tale e Quale Show.



Programma su cui Dagospia ha scritto come starebbe provando ad attingere a piene mani proprio dal cast della sesta edizione del GF Vip. In particolare, Conti avrebbe quasi chiuso le trattative per avere Alex Belli e Davide Silvestri. Anche Katia Ricciarelli potrebbe essere arruolata.

“Non me ne frega un ca***”. Manuel Bortuzzo, fuori la verità su Lulù Selassié e non solo