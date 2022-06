Manuel Bortuzzo, fuori tutta la verità. Inevitabile non pensare all’ex gieffino senza tirare in ballo anche la turbolenta relazione sentimentale tra il nuotatore triestino e Lulù Selassiè. Di recente Manuel ha smentito le voci che correvano sulla presunta influenza di ‘terzi’ che avrebbe poi portato Bortuzzo alla decisione definitiva. Oggi altri dettagli emergono ai microfono di “Non succederà più”, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli.

Manuel Bortuzzo è stato molto chiaro sul motivo dell’addio a Lulù Selassié: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality”.





Queste le parole di Manuel Bortuzzo davanti alle telecamere di Verissimo. Poi l’ex gieffino, intervistato a “Non succederà più” in onda su Radio Radio), non solo è tornato sull’ex fidanzata Lulù, ma ha voluto precisare alcuni dettagli sul gossip che lo vredrebbero vicino a Giulia Latini. (Manuel Bortuzzo, la soffiata sulla nuova fidanzata).

“Non me ne frega un ca…o”. Quindi ha aggiunto: “Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni”, questa la verità di Manuel Bortuzzo in poche e sintentiche parole più che esaustive.

Manuel Bortuzzo, stanco delle voci messe in circolo sul presunto flirt con Giulia in seguito alla loro partecipazione in ‘coppia’ a un evento, ha poi voluto sottolineare: “Tra l’altro è fidanzata, una bellissima persona”.

