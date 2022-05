“Li ho visti…”. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, il retroscena dell’ex GF Vip

Manuel Bortuzzo Lulù Selassié, è finita da settimane ma se ne parla così tanto che la rottura tra i due ex concorrenti del GF Vip 6 sembra fresca. È stato il nuotatore a lasciare la princess conosciuta dentro la Casa a fine aprile attraverso un comunicato inviato all’Ansa e diramato sui social.

E lei di recente ha raccontato a Verissimo di soffrire molto per questo addio, ma di voler innanzitutto la felicità dello sportivo e ormai suo ex fidanzato. Della rottura Manuel Bortuzzo Lulù Selassié se ne parla e ne parlano.Tra gli ultimi in ordine di tempo ad aver affrontato l’argomento Alessandro Basciano.





Manuel Bortuzzo Lulù Selassié, “li ho visti prima della rottura”

Alessandro Basciano, che con Manuel Bortuzzo Lulù Selassié ha condiviso il GF Vip 6, ha rilasciato un’intervista al sito Fanpage insieme a Sophie Codegoni, la fidanzata conosciuta sempre nella Casa. Anche lui ha detto la sua sulla fine di questa storia d’amore che sembrava tanto intensa.

Il fidanzato di Sophie Codegoni ha raccontato di aver visto Manuel Bortuzzo Lulù Selassié pochi giorni prima che finisse la loro relazione e di aver notato lei molto stressata: “L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena insieme”.

Mai però avrebbe pensato a un epilogo del genere, ha aggiunto Alessandro Basciano. Sempre nell’intervista Sophie Codegoni esclude che tra loro sia successo qualcosa di grave, “di particolare”, Lei conosce bene Lulù Selassié e potrebbe aver peccato di eccessivo entusiasmo rispetto al suo ex, il cui obiettivo dopo il GF Vip è sempre stato quello di impegnarsi per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare”.

Signorini contro Manuel Bortuzzo. L’attacco inaspettato e la frecciatina al padre Franco