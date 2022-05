Importante sviluppo sulla relazione sentimentale tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia nata nell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip ha deciso di rilasciare un’importante intervista a Fanpage. Qui hanno toccato diversi argomenti e non hanno ovviamente non potuto rispondere sugli aspetti più strettamente personali. Ed è venuta fuori una sorta di rivelazione interessantissima su ciò che potrebbe accadere a breve nella vita degli ex volti di Uomini e Donne.

Di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si era parlato anche poco più di un mese fa. In particolare durante la vacanza in Turchia lei aveva dichiarato: “Mi hanno fermata 27 volte. Non mi riconoscevano sul documento”. Pare che Sophie Codegoni non sia stata riconosciuta sul documento a causa dei numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposta. Evidentemente i suoi connotati sono cambiati così tanto che il suo viso è ben diverso rispetto a quello presente su patente e carta d’identità.





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano verso le nozze?

Ma Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si sono concentrati unicamente sulle vicende intime, di cui vi parleremo a brevissimo. Lei ha anche toccato l’argomento Matteo Ranieri, suo ex fidanzato, a Fanpage: “Io ero in casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato”.

Parlando del loro futuro, Sophie Codegoni ha esclamato: “Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Inoltre, sto aspettando l’anello e quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento”. Immediata è arrivata la risposta di Alessandro Basciano, che sta facendo sognare tutti i loro fan.

Alessandro Basciano ha dunque promesso: “L’anello sicuramente arriverà, finora tutto ciò che ho detto nella Casa l’ho mantenuto”. Quindi, le nozze tra lui e Sophie Codegoni potrebbero essere annunciate tra non moltissimo tempo. E può già iniziare il conto alla rovescia dei loro ammiratori, i quali non vedono l’ora di vedere entrambi salire all’altare e dirsi sì per sempre.

