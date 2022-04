L’ex tronista di UeD è cresciuta. Sophie Codegoni è reduce da un’importante esperienza al Grande Fratello Vip 6. Nella Casa più spiata dagli italiani ha visto crescere la propria popolarità a livello esponenziale. Inoltre ha conosciuto Alessandro Basciano. Dopo alcune liti clamorose – ricordate la scenata di gelosia di Sophie dopo il ‘contatto’ tra l’imprenditore ligure e Soleil? – la relazione è proseguita senza intoppi. Anzi, oggi i due stanno ancora insieme e danno tutta l’impressione di fare sul serio.

Lo stesso non si può dire dei rapporti con gli altri ex gieffini. Se i rapporti con Soleil Sorge sono rimasti buoni, anzi ottimi, sembra sia finita con Clarissa Selassié. “La scoperta dei commenti di Clarissa Selassié – ha spiegato lei stessa – mi ha fatto rimanere male. Anche se non ho mai risposto a questa provocazione. Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, quindi vedere Clarissa che mi chiamava ‘Sofinta’ nelle dirette non mi è piaciuto. A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei”. Tutto risale alla sua storia con Alessandro che appena entrato piaceva anche a Jessica.





Ora però Sophie Codegoni ha rivelato di aver avuto un’altra disavventura mentre era in vacanza in Turchia con Alessandro Basciano. I due ne hanno parlato durante un’intervista a Casa Chi. L’influencer ha spiegato: “Mi hanno fermata 27 volte. Non mi riconoscevano sul documento”. Il motivo per cui è accaduto tutto ciò da un lato può far sorridere, ma per la diretta interessata la situazione è stata tutt’altro che divertente.

Pare infatti che Sophie Codegoni non sia stata riconosciuta sul documento a causa dei numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposta. Evidentemente i suoi connotati sono cambiati così tanto che il suo viso è ben diverso da quello presente su patente e altri documenti di identità. La cosa più buffa è che mentre Sophie Codegoni veniva fermata dalla polizia Alessandro Basciano che faceva? Se la rideva di gusto.

Alessandro Basciano a Casa Chi ha infatti rivelato: “Non la facevano passare perché dal documento non la riconoscevano sulla foto, lei si arrabbiava, io invece ridevo molto”. L’ex gieffino avrebbe anche voluto riprendere il tutto, ma ha evitato per timore di provocare reazioni negative negli ufficiali di polizia. Sophie Codegoni, invece, non ha dato l’impressione di essersi divertita: “Sia all’andata che al ritorno è successo, non è stato piacevole”. Beh, a questo punto, per evitare ulteriori brutte sorprese il cambio della foto nei documenti è diventato obbligatorio!

Sophie Codegoni, Clarissa Selassié ormai è un’ex amica: la scoperta dopo il GF Vip