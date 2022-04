Sophie Codegoni, se la relazione con Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele dopo il GF Vip 6 lo stesso non può dirsi di altri rapporti nati nella Casa. A un mese dalla fine del reality show l’ex tronista di UeD ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha ovviamente parlato anche della sua esperienza.

“Quanto mi manca il GF Vip? Tantissimo, non lo avrei immaginato, ma è proprio così. Io e Alessandro Basciano sentiamo la mancanza di alcune dinamiche della Casa e, glielo confesso, a volte ci troviamo a rivedere alcuni momenti vissuti proprio per nostalgia”, ha spiegato Sophie Codegoni.





Sophie Codegoni, la scoperta dopo il GF Vip 6

Poi è entrata nei dettagli. Come si ricorderà lei era grande amica di Clarissa Selassié al GF Vip, così come delle sue sorelle. Ma quando nella Casa è arrivato Alessandro Basciano c’è stato un dissapore con Jessica Selassié perché anche lei era interessata al nuovo inquilino.

A quel punto la più piccola delle princess ha iniziato a chiamarla “Sofinta”. Sophie Codegoni, ovvio, non lo sapeva ma su Twitter quel nome è subito esploso. E ora che anche la diretta interessata ne è venuta a conoscenza ha deciso di parlarne.

“Mi sono sempre tolta tutti i sassolini in realtà. Ma pensandoci bene, una volta uscita dalla Casa, la scoperta dei commenti di Clarissa Selassié nei miei confronti mi ha fatto rimanere male. Anche se non ho mai risposto a questa provocazione. Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, quindi vedere Clarissa che mi chiamava ‘Sofinta’ nelle dirette non mi è piaciuto. A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei”, ha concluso.

