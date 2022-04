Dopo il GF Vip 6 si è aperto un bel capitolo per Sophie Codegoni. Non solo l’amore con Alessandro Basciano, che ha conosciuto nella Casa, ma anche sul fronte lavorativo va alla grande. E proprio di recente l’ex UeD ha dunque postato alcune Stories e annunciato un grande progetto in arrivo.

Non ha dato troppi dettagli in realtà, ma ha inquadrato alcuni abiti: “Tante novità in arrivo, non vedo l’ora di condividere con voi anche questo nuovo progetto. Work in progress”, ha anticipato Sophie Codegoni ai suoi tanti follower. E la tv? Qualche giorno fa era ospite a Isola Party insieme al fidanzato e le è stato chiesto se avrebbero partecipato a‘L’Isola dei Famosi’ in coppia.





Sophie Codegoni, la segnalazione

“Sarebbe l’ennesima prova”, ha risposto lui. E quando Ignazio Moser ha domandato a entrambi: “Se vi proponessero di fare L’Isola legati cosa rispondereste?”, l’ex gieffino ha risposto: “Ma legati con chi? Io e lei?”. Probabilmente non li vedremo in Honduras, che ha già il suo cast, ma su Instagram sono onnipresenti e chissà cosa riserverà loro il futuro nel mondo dello spettacolo.

A proposito di Instagram, però, proprio perché l’attenzione sui protagonisti del GF Vip 6 è altissima, nelle scorse ore è arrivata una segnalazione su Sophie Codegoni. La pagina social Very Inutil People ha condiviso questo messaggio: “Ieri sera ero a cena al ristorante Temakinho in corso Garibaldi a Milano e ho visto Sophie a cena con un uomo castano con capelli ricci, barba e occhiali da sole, erano da soli e Basciano non era con lei”.

No, non era suo padre perché a domanda diretta chi ha fatto la segnalazione su Sophie Codegoni sottolinea che il misterioso accompagnatore dell’ex UeD era “un uomo riccio, alto sulla trentina con corporatura normale”. Ed erano soli, “vestiti in modo molto elegante. Lei aveva una minigonna nera e una camicetta nera abbinata molto sbottonata. Tavolo per due, sì”. Chi era? Non è dato da sapere ma allo stesso tempo non si può escludere che fosse un appuntamento di lavoro, non una cena romantica.

