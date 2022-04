Sophie Codegoni è follemente innamorata di Alessandro Basciano. Da quando è finito il ‘GF Vip’, non si sono mollati un attimo e stanno proseguendo una splendida relazione sentimentale. Ma nei giorni scorsi erano uscite fuori delle preoccupazioni da parte di persone molto vicine a lei, in riferimento al passato della ragazza, che ha sofferto tantissimo. Ma lei al settimanale ‘DiPiù’ ha voluto chiarire una volta del tutto la sua posizione, ribadendo cosa ne pensa della sua dolce metà.

Un po’ di giorni fa Sophie Codegoni ha pubblicato una foto insieme al fidanzato, scatto che però è stato censurato da Instagram. “Il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti“, si legge nello screenshot pubblicato da Sophie Codegoni tra le storie di Instagram. Poi il suo commento: “Io scioccata!”. E la mamma di lei: “Che per caso la volete in bianco e nero? Tiè invidiosi, ve la metto pure così. Su Twitter i fan della coppia hanno twittato le foto con l’hashtag #iostoconSophie.





Dunque, sul settimanale ‘DiPiù’ ha fatto pubblicare una sua missiva nella quale si è soffermata anche su Alessandro Basciano. Ha ammesso di vivere felicemente questa liaison amorosa e non ha alcuna volontà di essere ostacolata da nessuno. Nemmeno da coloro che la amano di più, i quali dovrebbero supportarla totalmente perché finalmente ha ritrovato stabilità e felicità. Le sue parole sono molto chiare e prive di equivoci, quindi spera che con queste affermazioni possa aver chiarito definitivamente il suo pensiero.

Sophie Codegoni ha voluto scrivere una lettera, indirizzata ai genitori Stefano e Valeria, che avevano espresso perplessità sul carattere di Alessandro Basciano. Ma lei ha subito precisato: “Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena”. Quindi, per lei il capitolo è chiuso.

Sophie Codegoni a ‘Verissimo’ si è invece soffermata sulla chirurgia estetica: “Io ho sempre detto che sono pro alla chirurgia. Io ho rifatto il seno e poi ho rifatto le labbra, ma stavo esagerando. Quando capisci che la chirurgia non ti aiuta più, ma ti sta rovinando, allora ho detto basta”. E Soleil, che era con lei in studio: “o sì, le labbra le ho ritoccate. Poi anch’io ho fatto la ialuronidasi”.

“Cosa ci siamo rifatte”. Soleil e Sophie vuotano il sacco: tutta la verità sulla chirurgia estetica