Nella puntata di domenica 27 marzo di Verissimo, Soleil Sorge e Sophie Codegoni raccontano la loro inaspettata amicizia nata tra le mura del Grande Fratello Vip. Nei primi mesi del reality, le due ragazze sono state protagoniste di numerosi scontri e litigi, ma oggi sono riuscite a trovare un perfetto incastro e ad avere un bellissimo rapporto.

Silvia Toffanin ha subito tirato in ballo la frase pronunciata da Soleil durante una furiosa lite. L’influencer si era rivolta alla Codegoni punzecchiandola sulla chirurgia estetica: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare. Ho detto la verità. Non è che dici è una cosa brutta, negativa o positiva. Semplicemente è un dato di fatto. 19 anni sei più piena di plastica che di personalità. Tutto qui. Non ho detto questo, però è quello che sto dicendo“.





Soleil e Sophie e la chirurgia estetica: svelano cosa si sono rifatte

“Ma siete davvero amiche?”, ha chiesto Silvia Toffanin. “Nella Casa le emozioni sono accelerate. O crei dei rapporti che poi svaniscono una volta fuori oppure, come in questo caso, costruisci un’amicizia importante”, ha risposto Soleil Sorge. “Giocavamo a chi feriva più l’altra”, ha aggiunto Sophie Codegoni.

“Poi c’è stata una frase, però, che Soleil ha detto a Sophie ‘sei tutta di plastica’. In un momento di rabbia. Ti dispiace? Sei contro la chirurgia plastica o è stata una frase dettata così dal momento?”, ha chiesto ancora la conduttrice di Verissimo durante l’intervista a due. “Ci stuzzicavamo. Il mio commento non era contro la chirurgia. – ha puntualizzato Soleil Sorge, oggi opinionista de La Pupa e il Secchione – Spesso c’è il giudizio e il paragone con gli altri, soprattutto nel nostro ambiente”.

“Io ho sempre detto che sono pro alla chirurgia. Io ho rifatto il seno e poi ho rifatto le labbra, ma stavo esagerando. Quando capisci che la chirurgia non ti aiuta più, ma ti sta rovinando, allora ho detto basta”, ha raccontato Sophie. Stessa cosa per Soleil Sorge, che ha a Silvia Toffanin ha confidato: “Io sì, le labbra le ho ritoccate. Poi anch’io ho fatto la ialuronidasi perché non mi piaceva più la forma delle labbra”.