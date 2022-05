Signorini contro Manuel Bortuzzo, su Chi la lettera pro Mara Venier, che la scorsa domenica ha deciso di cancellare l’ospitata del nuotatore a Domenica In. La decisione di Mara Venier ha scatenato una vera e propria bufera, con tanto di comunicato stampa di Riccardo Laganà, membro del Consiglio di Amministrazione Rai.

Signorini contro Manuel Bortuzzo ? Così sembra, perché come riporta Novella 2000 il direttore ha scritto una lettera in cui prende le parti della conduttrice di Domenica In, criticata per aver cancellato l’ospitata di Manuel Bortuzzo, atteso in trasmissione per promuovere il film tv – in onda su Rai Uno – basato sulla sua storia.





Signorini contro Manuel Bortuzzo

“In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In. L’eterna conduttrice della Domenica pomeriggio pare abbia deciso, anche in modo scomposto, visto il putiferio mediatico, di non ospitare il nuotatore Manuel Bortuzzo costretto sulla sedia a rotelle a causa di due colpi di pistola al torace”, aveva scritto Laganà. In tanti avevano accusato Mara Venier di aver cancellato l’ospitata di Manuel Bortuzzo perché il giorno prima era stato a Verissimo di Silvia Toffanin.

Signorini contro Manuel Bortuzzo – A quanto riporta Novella 2000 il conduttore del GF Vip ha scritto una lettera su Chi Magazine intitolata “La fama bisogna imparare a gestirla“. “Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù Selassiè)”, si legge. Alfonso Signorini ha commentato quanto accaduto tra Manuel e Mara Venier, prendendo le parti della collega e conduttrice di Domenica In.

Signorini contro Manuel Bortuzzo – “A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, – riporta Novella 2000 – una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre. Padre che, trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia (gli altri tre figli e la moglie, schiva e realista, che continua a lavorare in un panificio). Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa”.

“L’ho fatto perché dovevo”. Mara Venier, il clamoroso gesto sul caso Manuel Bortuzzo a Domenica In