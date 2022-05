Manuel Bortuzzo, cosa succede oggi con Lulù Selassié? A Verissimo il nuotatore aveva raccontato i dettagli dell’addio, dopo tante voci: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato”.

“Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”, ha continuato.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié oggi

“Ci tengo però a ribadire che né mio papà, né i miei amici mi hanno fatto il lavaggio del cervello questo non è vero affatto. Anzi i miei amici lei nemmeno li ha conosciuti. La gente non conosce i retroscena”, ha aggiunto Manuel Bortuzzo. Ad oggi sono trascorse oltre 2 settimane dal comunicato di addio a Lulù Selassié e le speranze di un ritorno di fiamma sembrano azzerate.

Ora lui è stato ospite al Maurizio Costanzo Show e il conduttore gli ha chiesto in che rapporti è adesso con la sua ex fidanzata. Manuel Bortuzzo ha detto chiaramente di non far più parte della vita della princess: “In che rapporti siamo oggi? L’ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“.

Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… pic.twitter.com/ZqZR6WZAf9 — Witty TV (@WittyTV) May 11, 2022

Non solo l’amore, anche l’amicizia: Manuel Bortuzzo ha poi parlato della suo rapporto nato al GF Vip 6 con Aldo Montano nata al GF Vip: “Mi è stato accanto sempre e il nostro legame è stupendo. Mi ha aiutato pure a passare l’aspirapolvere, io stavo davanti e lui dietro. Posso dire che tutto è stato così bello dal primo momento in cui abbiamo legato”, ha detto al Maurizio Costanzo Show.

