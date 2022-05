Mara Venier contro la Rai a causa di Manuel Bortuzzo e la mancata intervista a Domenica In. Tra la rottura da Lulù Selassiè, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip e il film per la Rai basato sulla sua vita, Manuel Bortuzzo continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Un mese fa il nuotatore romano ha lasciato la fidanzata incontrata al GF Vip 6 scatenando una valanga di critiche e smuovendo il gossip nostrano anche grazie al riavvicinamento all’ex fidanzata Federica Pizzi.

La scorsa domenica è andato in onda il film per la Rai basato sulla vita di Manuel Bortuzzo e ha suscitato clamore la mancata intervista del nuotatore a Domenica In da parte di Mara Venier. “La sua presenza a Domenica In sarebbe stata per promuovere il film Tv in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice”, ha detto il consigliere Rai Riccardo Laganà attaccando la conduttrice del programma Rai.





Mara Venier contro la Rai a causa della mancata ospitata di Manuel Bortuzzo

Secondo i rumor l’ospitata di Manuel Bortuzzo sarebbe saltata a causa della precedente intervista rilasciata dall’ex vippone a Verissimo di Silvia Toffanin. Per il blog televisivo DavideMaggio.it, la zia Mara avrebbe infatti deciso di far saltare tutto perché avrebbe considerata la sua ospitata bruciata dopo essere andato il giorno prima dalla concorrenza. Insomma, Mara Venier contro la Rai a causa di Manuel Bortuzzo.

Il consigliere Rai ha anche fatto presente di credere che la presenza di Manuel Bortuzzo a Verissimo non avrebbe in alcun modo interferito con la sua ospitata a Domenica In e in queste ore anche Manuel Bortuzzo ha lasciato un like a un articolo contro la decisione di Mara Venier. Ora anche Mara Venier ha rotto il silenzio sulla vicenda e lo ha fatto ripostando un pensiero di una pagina Instagram.

“Ma io dico… ma può essere o no libera di fare ciò che vuole oppure i presentatori sono “pedine” nelle mani dei politici di turno? Io sto con Mara Venier. Evidentemente avrà avuto BUONI motivi per non volerlo intervistare”, è il post pubblicato dalla pagina tg super gossip e ripostata dalla conduttrice di Domenica in sul suo account Instagram. Insomma, la posizione della conduttrice è chiarissima: Mara Venier contro la Rai e non torna indietro.

