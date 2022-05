Ne abbiamo parlato a lungo dell’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In, saltata per una scelta della conduttrice. Mara Venier infatti, sembra aver preferito non intervistare il ragazzo (e il padre) a causa di un’altra ospitata avvenuta qualche ora prima su reti concorrenti. A quel punto, la conduttrice del programma domenica avrebbe fatto sapere ai Bortuzzo che non c’era più nulla da fare e che la cosa sarebbe saltato.

Peccato che proprio quella sera, proprio sullo stesso canale, sarebbe andato in onda il film proprio sulla storia di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Come dicevamo, e per certi versi confermato anche dalle indiscrezioni raccolte dal blog televisivo DavideMaggio.it, la zia Mara avrebbe deciso di far saltare tutto perchè avrebbe considerata la sua ospitata bruciata dopo essere andato il giorno prima a Verissimo da Silvia Toffanin.





Manuel Bortuzzo a Domenica In, La Rai bacchetta Mara Venier

A dire la sua, ora, però, è un pezzo grosso della Rai che non ha visto di buon occhio questo dietrofront. Parliamo del consigliere Rai Riccardo Laganà che hai scritto sui social su Manuel Bortuzzo: “La sua presenza a Domenica In sarebbe stata per promuovere il film Tv in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice…”.

Naturalmente lo stesso Laganà ha anche premesso di essere in attesa che tutte queste voci di corridoio vengano presto smentite. Poco dopo il consigliere Rai ha anche fatto presente di credere che la presenza di Manuel Bortuzzo a Verissimo non avrebbe in alcun modo interferito con la sua ospitata a Domenica In: “Va bene però celebrare la concorrenza quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset, magari proprio durante Domenica in…”.

Poi Laganà conclude sulla vicenda di Manuel Bortuzzo: “E’ stata un’occasione persa, una occasione per valorizzare al meglio il film…” Per il momento Mara Venier non ha commentato nessuna notizia o indiscrezione. Ma la domanda che tutti si fanno è: la zia sta rischiando il posto per quello che è successo domenica?

