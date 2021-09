Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono sbarcata in televisione per la prima volta nel programma Riccanza nel 2017, dove ha conosciuto Tommaso Zorzi. La protagonista era solo Jessica, ma le due sorelle hanno fatto qualche incursione nel corso della seconda edizione del reality show in onda su MTV.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare. Hailè Selassiè è stato Imperatore d’Etiopia dal 1930 al 1936 e di nuovo dal 1941 al 1975. La scalata al potere del futuro sovrano, inizia nel 1917, quando viene nominato Reggente dell’Impero, per poi diventare Negus nel 1928 e Imperatore nel 1930.



Jessica, Lucrezia, Clarissa Hailé Selassié, principesse: età, altezza, peso, fidanzato

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié hanno perso il titolo nobiliare ma come si può leggere sui loro social continuano a usarlo perché, come i Savoia sono sempre principi, anche loro mantengono il titolo di principesse: “Non c’è più la monarchia, come in Italia, ma i principi di Savoia son sempre principi, il titolo rimane e si tramanda”, hanno detto le tre giovani romane parlando della discendenza nobile.





La loro vita è fatta di ricchezza e ostentazione. Insomma, uno stile di vita agiato che le giovani amano mostrare ai propri follower su Instagram e non solo, visto che prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip hanno spiegato di non aver mai preso un mezzo pubblico e di avere un autista che le accompagna a fare shopping: “Le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono “servite e riverite” (dicono loro!)”, si legge sul blog di Davide Maggio prima del debutto in televisione delle principesse.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip come un unico concorrente. Sono nate a Roma, Jessica nel 1995, Lucrezia nel 1988 e Clarissa nel 2002. Altezza e peso delle principesse non sono conosciuti.