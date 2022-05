Manuel Bortuzzo, la verità sulla nuova ‘fidanzata’. Una rottura che ha spiazzato i fan quella avvenuta tra Lulù Selassié e Manuel. Tante le voci messe in circolo a riguardo e tanti anche i punti di vista degli ex gieffini sulla coppia. Ma arriva sempre il momento in cui è necessario voltare pagina. Dopo le immagini di una ragazza misteriosa apparsa in un video insieme a Manuel Bortuzzo, l’identità ‘nascosta’ ha deciso di prendere parola.

Chi è la misteriosa ragazza che Manuel Bortuzzo sta frequentando? C’è qualcuno che pare averla già definita la nuova fidanzata dell’ex gieffino. D’altronde, come si può ben immaginare, nel mondo della popolarità basta davvero un piccolo dettaglio per sollevare polveroni. La ragazza dall’identità nascosta, apparsa in un video di Instagram mentre all’interno della macchina di Manuel Bortuzzo ha preso parola. (Manuel Bortuzzo e Lulù, il retroscena).





Manuel Bortuzzo, davvero una nuova fidanzata all’orizzonte? Parla lei e decide di farlo sui social dove ha svelato di essere una cara amica da tanto tempo dell’ex gieffino. A corredo di una foto, la ragazza scrive: “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più, vivete sereni”.

Pare che Amedeo Venza abbia scoperto il nome della ragazza misteriosa. Scrive: “Si chiama Giulia e potrebbe essere la nuova frequentazione di Manuel”. E le informazioni raccolte su Manuel Bortuzzo da Amedeo Venza sono state riprese anche su Novella 2000 dove si leggeva: “Nelle Stories, infatti, ha pubblicato la segnalazione di un utente il quale ha dato anche alcune informazioni in suo possesso”.

E la testata giornalistica sottolinea sulla presunta nuova fiamma di Manuel Bortuzzo: “Ovviamente tutto quello che diremo da ora in poi sono soltanto rumor. Non c’è niente di certo. Dovremo attendere, infatti, conferme o smentite da parte dei diretti interessati”. Ma a quanto pare la diretta interessata ha già smentito il gossip sul nascere.

