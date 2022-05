“Falsa e ridicola”. Bufera su Mara Venier, scoppia il caso a causa di Luigi Strangis

Luigi Amici a Domenica In, il cantante e vincitore dell’ultima edizione di Amici 21 è stato ospite della trasmissione condotta da Mara Venier, la conduttrice finita al centro della polemica a causa della mancata ospitata di Manuel Bortuzzo.

Luigi Amici a Domenica In – E proprio i fan dell’ex vippone si sono scagliati ancora una volta contro Mara Venier. Due settimane fa la conduttrice sembra aver preferito non intervistare Manuel Bortuzzo e il padre Franco a causa di un’altra ospitata avvenuta qualche ora prima su reti concorrenti, in particolare a Verissimo di Silvia Toffanin.





Luigi Amici a Domenica In, i fan di Manuel Bortuzzo contro Mara Venier

A quel punto, la conduttrice del programma domenica avrebbe fatto sapere ai Bortuzzo che non c’era più nulla da fare e che la cosa sarebbe saltato. Peccato che proprio quella sera, proprio sullo stesso canale, sarebbe andato in onda il film proprio sulla storia di Manuel Bortuzzo e l’ospitata di Manuel Bortuzzo sarebbe stata organizzata per parlare del film in onda la sera su Rai Uno.

Secondo le indiscrezioni zia Mara avrebbe deciso di far saltare tutto perché avrebbe considerato la sua ospitata bruciata dopo essere andato il giorno prima a Verissimo da Silvia Toffanin. Eppure domenica 22 maggio la conduttrice di Domenica In ha ospitato Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, programma in onda su Mediaset.

Luigi Amici a Domenica In – Il vincitore di Amici era stato ospite di Verissimo di Silvia Toffanin il giorno precedente – la puntata andata in onda sabato 21 maggio – e questo ha fatto indispettire, non poco, i fan di Manuel Bortuzzo.”Leggo che da Mara, a #DomenicaIn, ci sarà #LuigiStrangis, vincitore di #Amici21. Ma ieri non è stato a #Verissimo? Sicuro che non farà la fine di Manuel Bortuzzo?”, si legge su Twitter.

Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa, ridicola #DomenicaIn — Funafracet (@iPhaele) May 22, 2022

Luigi Amici a Domenica In – E ancora: “Luigi Strangis ieri era ospite a #Verissimo, oggi l’ho rivisto pure in replica e tra poco a #DomenicaIn. Il problema, dunque, era solo Manuel?”, “Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa, ridicola #DomenicaIn”, i commenti contro Mara Venier.

“Da Amici 21 alla Rai”. Luigi Strangis, succede a meno di una settimana dalla vittoria del talent