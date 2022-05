Luigi Strangis dopo Amici si gode il successo. E il premio. Oltre alla gloria, infatti, al primo classificato spettano 150mila euro e il cantante ha raccontato: “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”.

Gloria, premio ma anche l’inizio di una carriera nella musica che i fan sperano sia scintillante come accaduto ad altri ex vincitori del talent. Intervistato da Il Messaggero ha parlato di questo ma Luigi Strangis dopo Amici raccontato anche che il percorso nella scuola non è stato sempre tutto in discesa.





Luigi Strangis dopo Amici: “Ho detto no”

Gli inizi non sono stati facili e Luigi Strangis dopo Amici ha iniziato a crederci soltanto dopo un po’. Sono stati i suoi genitori a spingerlo a partecipare al talent per la verità. Il motivo del suo essere scettico? “Nel 2019 a X Factor mi scartarono”, spiega nell’intervista il cantante. Che però ha potuto contare sull’appoggio e il sostegno di Maria De Filippi.

“Nei momenti di crisi Maria mi ha aiutato ad essere meno introspettivo” ha continuato Luigi Strangis dopo Amici. Grazie alla conduttrice, inoltre, ha capito che alcune emozioni vanno vissute, non bloccate per protezione come era solito fare. Tornando alla musica, il vincitore di questa edizione ha segnato un piccolo record nella storia di Amici.

Al contrario di tanti ex allievi che entrano subito in grandi case discografiche, lui ha scelto un percorso completamente diverso. Luigi Strangis dopo Amici ha preferito entrare in una casa discografica piccola e appena nata ma speciale. È la 21co fondata, tra i tanti, dagli ex Amici Giordana Angi e Briga. “Ho detto di no alle proposte di colossi come Virgin e Sony, che avevano manifestato dell’interesse per me”, ha confermato a Il Messaggero.

