Lorella Cuccarini, la rivelazione dopo la finale di Amici 21. Un’edizione densa di grandi emozioni fino all’ultima messa in onda del programma. Giovani talenti che hanno avuto modo di mettersi di fronte ai propri limiti, anche grazie al sostegno e alla professionalità dei professori. Ma al di là del nome ufficiale che si è aggiudicato il primo posto sul podio, per Lorella Cuccarini l’ammirazione è diretta verso un altro vincitore ‘morale’.

Un vero successo per Lorella Cuccarini che a partire dallo scorso anno non ha smesso di fare affezionare a sè il pubblico di telespettatori. Un’altra edizione per la prof di Amici, che ha raggiunto la finale con due allievi nella sua categoria, ovvero Sissi e Alex. Con un post su Instagram, Lorella Cuccarini ha pensato proprio a loro. (Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli).





“I miei vincitori siete voi”, ha scritto Lorella Cuccarini a corredo della foto dei suoi due allievi. Ma non finisce qui perché, a sorpresa, la prof ha anche nominato un vincitore morale dell’edizione, e si tratta della ballerina allieva di Raimondo Todaro.

Lorella Cuccarini ha così risposto alla domanda: “Cosa pensi di Serena?”. Parole che hanno sorpreso tutti: “Penso abbia fatto un percorso meraviglioso. È la mia vincitrice morale. La borsa di studio di un anno all’Alvin Ailey School di New York, vale quanto la coppa”. Ma la dedica di ringraziamento poi ha mirato nuovamente dritto ai suoi due allievi. (Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici 21).

“Che sapore hanno questi abbracci. Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. C’era sempre un plexiglas a dividerci o un metro di distanza che non potevamo superare. Che fatica! Finalmente ce l’abbiamo fatta! In questi abbracci c’è tutto l’affetto e la stima che provo per voi! Vi voglio bene davvero e per voi ci sarò sempre”, scrive Lorella Cuccarini per Sissi e Alex.

